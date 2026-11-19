يستضيف بادربورن فريق إلفيرسبيرج يوم السبت 12 ديسمبر 2026، على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

تفوق إلفيرسبيرج في مواجهتي الفريقين خلال موسم 2025–2026، إذ فاز خارج أرضه 2-1 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في ديسمبر 2025، قبل أن يكتسح بادربورن 5-1 في مايو 2026. وبعد صعودهما، يستعد الناديان لنقل مواجهاتهما الغزيرة بالأهداف إلى دوري الدرجة الأولى الألماني للمرة الأولى.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 12 ديسمبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر تذاكر SCP07 الإلكتروني: المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمناطق العائلية وأماكن الوقوف. تُطرح التذاكر عادةً على مراحل، تبدأ ببيع مسبق حصري لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل فتح البيع للجمهور العام.

المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمناطق العائلية وأماكن الوقوف. تُطرح التذاكر عادةً على مراحل، تبدأ ببيع مسبق حصري لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل فتح البيع للجمهور العام. متجر تذاكر SVE الإلكتروني: المنصة الرسمية لمباريات الفريق على أرضه في ملعب أورسافارم أرينا آن دير كايزرلينده. ومثل بادربورن، يمنح إلفيرسبيرج الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام. وإذا كنت من مشجعي إلفيرسبيرج المسافرين إلى بادربورن، فتُوزَّع تذاكر قسم الجمهور الضيف عبر هذه المنصة أيضًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف: تبلغ تكلفة تذاكر البالغين العادية 18 يورو ، وتتوفر تذاكر مخفضة وللأطفال بأسعار تبدأ من 6 يورو .

تبلغ تكلفة تذاكر البالغين العادية ، وتتوفر تذاكر مخفضة وللأطفال بأسعار تبدأ من . مقاعد الفئة الثالثة: يبلغ سعر تذكرة البالغين العادية 35,00 يورو .

يبلغ سعر تذكرة البالغين العادية . مقاعد الفئة الثانية: تبلغ تكلفة تذاكر البالغين العادية 41 يورو، مع خيارات مخفضة للشباب والأطفال بنحو 10 يورو .

تبلغ تكلفة تذاكر البالغين العادية مع خيارات مخفضة للشباب والأطفال بنحو . مقاعد الفئة الأولى (المدرجات الرئيسية): تبلغ تكلفة التذاكر العادية المميزة 47 يورو .

تبلغ تكلفة التذاكر العادية المميزة . مستخدمو الكراسي المتحركة: يبلغ سعر التذاكر المخصصة لهم 14 يورو (وتشمل دخول المرافق).

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام أو المدرج العلوي: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 70 إلى 120 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المقاعد الجانبية أو المدرج السفلي: تتراوح الأسعار بين 150 و350 يورو فأكثر .

تتراوح الأسعار بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المميزة: تبدأ الأسعار من نحو 400 إلى 800 يورو فأكثر.

بادربورن ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بادربورن وإلفيرسبيرج الأخيرة

حقق بادربورن فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا 2-2 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز على هامبورج 1-0 في الدوري، لكنه خرج من كأس ألمانيا بعد خسارته 0-1 أمام شتوتجارت. وسجل الفريق ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز إلفيرسبيرج في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت أحدث مبارياته بهزيمة 1-2 أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وكانت أبرز نتائجه خلال هذه الفترة فوزه الكبير 4-1 على ماينز 05 في الدوري، لكنه تعرض أيضًا لخسارة ثقيلة 0-4 أمام لايبزيج وخرج من كأس ألمانيا بعد هزيمته 0-2 أمام دارمشتات. وسجل إلفيرسبيرج تسعة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس.

بادربورن ضد إلفيرسبيرج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين فاز إلفيرسبيرج على بادربورن 5-1 على أرضه في دوري الدرجة الثانية الألماني. وقبلها، فاز بادربورن 2-1 خارج أرضه على إلفيرسبيرج في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق كل فريق انتصارين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وأُقيمت جميعها في دوري الدرجة الثانية الألماني.