عند الحديث عن أبرز المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، يحتل ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة متقدمة دائمًا. فقد جذب الجماهير على مدى أجيال، وسيظل يفعل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

تقام المواجهة المقبلة بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكينسون يوم الأحد 29 نوفمبر، ويمكنك حجز تذكرتك للمباراة اليوم.

ومع توقع مشاركة أسماء بارزة مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي، يُنتظر أن تكون المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد مناسبة أخرى لا تُفوّت.

لكن كيف يمكنك متابعة كل أحداث الديربي المثيرة من المدرجات؟ GOAL يستعرض لك جميع خيارات تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 29 نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (12:00 بتوقيت غرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكينسون (ليفربول) 30 أو 31 يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (لم يُحدد الموعد بعد) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 نوفمبر مباشرة عبر القنوات الرسمية للناديين أو من خلال شريك سفر معتمد، إذ لا تُطرح تذاكر هذا الديربي، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا، للبيع العام فعليًا.

جماهير صاحب الأرض (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية. وللتأهل للشراء، يجب امتلاك عضوية رسمية سارية في النادي.

: يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية. وللتأهل للشراء، يجب امتلاك عضوية رسمية سارية في النادي. الجماهير الزائرة (حصة ليفربول): تُباع تذاكر الجماهير الزائرة الرسمية حصريًا عبر بوابة ليفربول الرسمية للتذاكر للمشجعين المؤهلين الذين يستوفون معايير محددة تتعلق بسجل حضور المباريات خارج الأرض.

طريقة الشراء / فئة الجماهير تاريخ بدء البيع آلية توزيع التذاكر قرعة تذاكر إيفرتون على أرضه (أعضاء Forever Blue+) الاثنين 2 نوفمبر يدخل الأعضاء قرعة يُغلق باب التسجيل فيها يوم الجمعة 6 نوفمبر طرح التذاكر لأعضاء إيفرتون عمومًا (Forever Blue) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية لأعضاء Forever Blue عمومًا، بأسبقية الحجز. حصة ليفربول خارج أرضه (المشجعون المؤهلون) الاثنين 9 نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين الشراء عبر الإنترنت باستخدام رابط خاص بين الساعة 1 ظهرًا و5 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز منصات بيع التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكينسون ضمن الفئة A لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العام لجماهير صاحب الأرض بين 55 و75 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، فيما يبلغ الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الزائرة 30 جنيهًا إسترلينيًا، وفق السعر المعتمد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي تفصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة A في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

منطقة الجلوس والمدرج سعر البالغين الأسعار المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (على جانبي الملعب) 75 جنيهًا إسترلينيًا من 52 إلى 56 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الجنوبي (مدرج جماهير صاحب الأرض الأكثر تشجيعًا / المستوى العلوي) 71 جنيهًا إسترلينيًا 52 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الشمالي (مدرج جماهير صاحب الأرض خلف المرمى) 67 جنيهًا إسترلينيًا 50 جنيهًا إسترلينيًا مدرج العائلات من 55 إلى 63 جنيهًا إسترلينيًا 19 جنيهًا إسترلينيًا

تابع بوابة النادي الرسمية للتذاكر للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب هيل ديكينسون

ملعب هيل ديكينسون هو مقر نادي إيفرتون الحديث المطل على الواجهة المائية، ويتسع لـ52,769 متفرجًا. يقع في حوض براملي مور على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول.

افتُتح رسميًا عام 2025، منهِيًا ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي دام 133 عامًا، ويُعد أحد أكثر المنشآت الرياضية البريطانية تقدمًا من الناحية التقنية وتميزًا من الناحية المعمارية.

سعى إيفرتون بنشاط لأكثر من عقدين إلى إيجاد بديل حديث لجوديسون بارك، الذي تحيط به المباني. وبعد تعثر مقترحات الانتقال إلى كينجز دوك وكيركبي، حصل النادي على موقع حوض براملي مور شبه المهجور في عام 2017. وبدأ البناء في أغسطس 2021 واكتمل في ديسمبر 2024.

لحظات بارزة على ملعب هيل ديكينسون

إيفرتون تحت 18 عامًا 1-2 ويجان تحت 18 عامًا (فبراير 2025) : أول حدث تجريبي على الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب.

: أول حدث تجريبي على الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب. إيفرتون 2-0 برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس 2025) : أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب. وسجل إليمان ندياي أول هدف تاريخي في الدوري على أرضه بتمريرة حاسمة من جاك جريليش.

: أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب. وسجل إليمان ندياي أول هدف تاريخي في الدوري على أرضه بتمريرة حاسمة من جاك جريليش. عطلة ماجيك ويكند في السوبر ليج (يوليو 2026): مهرجان ضخم لرياضة دوري الرجبي استمر يومين، واستقطب رقمًا قياسيًا بلغ 82,925 مشجعًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

استضافة يورو 2028: اختير الملعب بالفعل أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2028 المقبلة، ومن المقرر أن يحتضن أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج إلى معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد من أكثر مباريات كرة القدم العالمية عراقة وشغفًا وندية. ويجمع بين ليفربول وإيفرتون، ويحمل الرقم القياسي لأطول ديربي متواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ أُقيم في كل موسم دون انقطاع منذ موسم 1962-63.

حتى آخر مواجهاتهما، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل 248 مباراة جمعت الفريقين، فاز ليفربول في 102، وإيفرتون في 68، وانتهت 78 مباراة بالتعادل.

أقيمت آخر مواجهة بين الغريمين من المدينة نفسها في أبريل 2026، حين تغلب ليفربول على إيفرتون 2-1 في أول ديربي ميرسيسايد يُلعب على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكينسون.