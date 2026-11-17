يستضيف إن كيه تسيليه فريق أولمبياكوس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب Z'dezele في تسيليه.

لم يسبق لإن كيه تسيليه وأولمبياكوس أن التقيا في مباراة رسمية، ما يجعل مواجهتهما المقبلة في مرحلة الدوري لقاءً أوروبيًا جديدًا لكلا الناديين. وسيسعى تسيليه السلوفيني إلى استغلال ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره لتحقيق نتيجة لافتة أمام فريق متمرس في المنافسات الأوروبية.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس على ملعب Z'dezele في تسيليه، يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

كيف تشتري تذاكر مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على تذاكر مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس المقبلة في الدوري الأوروبي وشرائها:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن شراء تذاكر مشجعي الفريق المضيف ومقاعد الدخول العام في ملعب Z'dežele مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لإن كيه تسيليه وقنوات مكتب النادي.

يمكن شراء تذاكر مشجعي الفريق المضيف ومقاعد الدخول العام في ملعب Z'dežele مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لإن كيه تسيليه وقنوات مكتب النادي. المدرج المخصص للجمهور الزائر: يمكن لمشجعي أولمبياكوس الراغبين في حضور المباراة شراء التذاكر من الحصة الرسمية المخصصة لهم عبر نظام التذاكر الرسمي لأولمبياكوس، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة بالجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة عند نفاد الحصص المعروضة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة إن كيه تسيليه وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / الفئة العادية: تبدأ الأسعار من نحو 86 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع، مثل ستب هب ، تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع الأساسية (المدرجات خلف المرمى / الجانبية): تتراوح الأسعار عادةً بين 105 و118 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . التذاكر المميزة / مرتفعة الطلب: قد تصل الأسعار إلى 243 يورو.

إن كيه تسيليه ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج إن كيه تسيليه وأولمبياكوس مؤخرًا

حقق إن كيه تسيليه نتائج قوية مؤخرًا، إذ سجل ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 1-2 خارج أرضه على رادومليه في دوري برفا ليجا، بعد فوزه 3-2 على شتورم جراتس في الدوري الأوروبي. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع سالزبورغ في أوروبا، وفاز 4-0 على نافتا في الدوري. وسجل تسيليه 10 أهداف واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

لم يخسر أولمبياكوس في آخر خمس مباريات، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع باوك سالونيك في الدوري الممتاز، بعدما تعادل 0-0 مع رين في الدوري الأوروبي. وتعكس انتصاراته السابقة على كيفيسيا وجي إس ماركو وكالاماتا ثقته على الصعيد المحلي. وسجل أولمبياكوس ثمانية أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال المباريات الخمس.

إن كيه تسيليه ضد أولمبياكوس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين إن كيه تسيليه وأولمبياكوس.