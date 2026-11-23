يستضيف إنتر كلوب ديسكالديس فريق آيه جي إف يوم الخميس 17 ديسمبر 2026 على ملعب إسطادي دي لا فاف.

لم يلتقِ إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف آرهوس من قبل في مباراة رسمية أو ودية، لذا ستكون مواجهتهما في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي أول لقاء بينهما على الإطلاق. وتمثل المباراة أيضًا مواجهة نادرة بين فريقين من بلدين مختلفين، إذ لم يسبق لإنتر كلوب ديسكالديس أن واجه ناديًا دنماركيًا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يملك آيه جي إف خبرة تاريخية محدودة في مواجهة الأندية الأندورية.

إليك ما يقدمه جول من معلومات تحتاج إليها للحصول على تذاكر مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف على ملعب إسطادي دي لا فاف يوم الخميس 17 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

قنوات إنتر كلوب ديسكالديس الرسمية: تُطرح تذاكر مبارياته على أرضه في أندورا عادةً عبر الموقع الرسمي للنادي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد المباراة، أو تُباع في شباك تذاكر الملعب يوم المباراة إذا بقيت تذاكر متاحة.

تُطرح تذاكر مبارياته على أرضه في أندورا عادةً عبر الموقع الرسمي للنادي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد المباراة، أو تُباع في شباك تذاكر الملعب يوم المباراة إذا بقيت تذاكر متاحة. الحصة الرسمية لجماهير آيه جي إف الضيفة: يمكن للمشجعين المسافرين شراء تذاكر المدرج المخصص للجمهور الضيف مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لآيه جي إف آرهوس، وفقًا لقواعد أولوية نقاط الولاء أو حاملي التذاكر الموسمية لدى النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / مناطق الجوانب المفتوحة: من 20 إلى 35 يورو .

. المدرج الرئيسي المغطى: من 35 إلى 50 يورو .

. مدرج الجمهور الضيف (مشجعو آيه جي إف): من 20 إلى 40 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها الناديان مباشرةً، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام / مناطق الجوانب المفتوحة: من 420 إلى 435 يورو .

. المدرج الرئيسي المغطى / الفئة المتوسطة: من 435 إلى 600 يورو أو أكثر .

. كبار الشخصيات / الضيافة المميزة: من 600 إلى 1,150 يورو أو أكثر.

إنتر كلوب ديسكالديس ضد آيه جي إف في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف

حقق إنتر كلوب ديسكالديس فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع سبورتينج إسكالديس في دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته 2-1 أمام إف كي كرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر. وسجل ديسكالديس أربعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، وانتهت مباراتاه الأوروبيتان بالهزيمة.

ويعيش آيه جي إف فترة أفضل، إذ فاز بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وتغلب فريق بولسن على إيه سي هورسينس 2-0 في الدوري الممتاز في مباراته الأخيرة، كما أظهر تعادله 0-0 مع براجا في دوري المؤتمر صلابة دفاعية على أعلى مستوى. وسجل الفريق خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة خلال تلك الفترة، فيما أظهر فوزه المتتالي على إف سي روسكيلده وفيبورج قبل مباراة براجا استمرار قدرته على التسجيل.

إنتر كلوب ديسكالديس ضد آيه جي إف: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين إنتر كلوب ديسكالديس وآيه جي إف. ولا تتضمن البيانات المقدمة سجلًا سابقًا لهذه المواجهة.