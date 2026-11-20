يستضيف إلتشي إشبيلية يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي.

رغم التفوق التاريخي العام لإشبيلية، الذي تبرزه انتصاراته المريحة بنتيجة 3-0 في عام 2015 ويناير 2023، أصبحت المواجهات الأخيرة أكثر تكافؤًا. فقد انتهت آخر ثلاث مباريات بينهما في الدوري بالتعادل، بما فيها تعادلان متتاليان ومثيران بنتيجة 2-2 خلال موسم 2025–26.

دع جول يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إلتشي وإشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إلتشي وإشبيلية على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 مانويل مارتينيز فاليرو

كيف تشتري تذاكر مباراة إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المقبلة بين إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي إلتشي (Club Oficial): بالنسبة للمباريات التي تُقام على أرضه في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإلتشي الخيار الأكثر أمانًا. وتُطرح التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحتها للجمهور قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين.

بالنسبة للمباريات التي تُقام على أرضه في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإلتشي الخيار الأكثر أمانًا. وتُطرح التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحتها للجمهور قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين. الموقع الرسمي لنادي إشبيلية: إذا كنت تخطط لحضور المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، أو ترغب في الجلوس في القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف عند زيارة إلتشي، فإن الشراء عبر قنوات التذاكر الرسمية لإشبيلية يضمن صلاحية الدخول والالتزام بقواعد تخصيص تذاكر الجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر للمباراة المقبلة بين إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العامة العادية: تتراوح عادةً بين 30 و120 يورو .

تتراوح عادةً بين . المدرجات العلوية وخلف المرمى: تبدأ عمومًا من نحو 30 إلى 50 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المدرجات السفلية على جانبي الملعب: تتراوح عمومًا بين 70 و120 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub. تعرض التذاكر بأسعار تستند إلى الطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ عادةً من نحو 40 إلى 75 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المدرجات العلوية أو خلف المرمى: تتراوح أسعارها عمومًا بين 75 و150 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد المميزة والأكثر طلبًا: غالبًا ما ترتفع أسعارها من 150 إلى 350 يورو أو أكثر.

إلتشي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلتشي وإشبيلية

يدخل إلتشي هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 8 نوفمبر، كما خسر 1-0 أمام فالنسيا في الدوري يوم 1 نوفمبر. ومنحه الفوز على يو دي بيناتار في كأس ملك إسبانيا والانتصار خارج أرضه 3-0 على رايو فاييكانو بعض الارتياح لفترة وجيزة، لكن مستواه في الدوري يثير قلقًا واضحًا. وسجل إلتشي أربعة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

حقق إشبيلية فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل السلبي مع ديبورتيفو ألافيس يوم 6 نوفمبر، بعد خسارته 3-1 أمام خيتافي في الدوري الإسباني. وفاز فريق جارسيا على أوساسونا 2-0 وتخطى سبورتينج هورتاليزا في مواجهة بكأس ملك إسبانيا خلال هذه الفترة، لكن خسارته 4-1 أمام ريال مدريد في وقت سابق منها تؤكد استمرار مشكلاته الدفاعية. وسجل إشبيلية ستة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

إلتشي ضد إشبيلية: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 19 يناير 2026، وانتهت المباراة على ملعب مارتينيز فاليرو بالتعادل 2-2. وقبلها، انتهت مواجهتهما في سبتمبر 2025 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالتعادل 2-2 أيضًا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق إشبيلية بفوزين مقابل عدم تحقيق إلتشي أي فوز، بينما انتهت ثلاث من تلك المباريات الخمس بالتعادل. وسجل إشبيلية عشرة أهداف في تلك المواجهات مقابل سبعة لإلتشي.