يستضيف إجناتيا فريق إف كيه كاونو زالجيريس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب ستاديومي إجناتيا في رروجوزينا.

تمثل هذه المباراة أول لقاء رسمي على الإطلاق بين نادي كيه إف إجناتيا الألباني ونادي إف كيه كاونو زالجيريس الليتواني في المسابقات الأوروبية. ويخوض الناديان تجربة جديدة ببلوغهما مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026–2027، في انعكاس لتطورهما المستمر على الساحة القارية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر؟

تقام مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس على ملعب ستاديومي إجناتيا في رروجوزينا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

كيفية شراء تذاكر مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للنادي: تابع الموقع الرسمي لنادي كيه إف إجناتيا، صاحب الأرض، أو حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإعلانات المباشرة بشأن فتح شباك التذاكر، أو منافذ البيع المباشر في ألبانيا، أو البيع الإلكتروني المباشر لتذاكر ملعب أرينا إجناتيا في رروجوزينا.

تابع الموقع الرسمي لنادي كيه إف إجناتيا، صاحب الأرض، أو حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإعلانات المباشرة بشأن فتح شباك التذاكر، أو منافذ البيع المباشر في ألبانيا، أو البيع الإلكتروني المباشر لتذاكر ملعب أرينا إجناتيا في رروجوزينا. الاستفسار عن مدرجات الفريق الضيف: إذا كنت تشجع إف كيه كاونو زالجيريس، فتواصل مباشرة مع قسم التذاكر أو الجماهير في النادي الليتواني، إذ يتولى النادي الضيف عادةً إدارة تذاكر مدرجات جماهيره وتوزيعها في المباريات الأوروبية عبر قنواته الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Ticombo. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / الشراء المباشر من شباك التذاكر: تتراوح عادةً بين 15 و50 يورو .

تتراوح عادةً بين . فئات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 100 إلى 250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل Ticombo تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا لإعادة البيع: تبدأ أسعارها من نحو 54 إلى 91 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد متوسطة الفئة وعلى جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 120 و300 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد المميزة ومقاعد كبار الشخصيات المعاد بيعها: تصل أسعارها إلى 900 يورو فأكثر.

إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إجناتيا وإف كيه كاونو زالجيريس

يدخل إجناتيا المباراة بنتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 5-1 على فورا في كاتيجوريا سوبريوري، بعد خسارته 2-0 أمام يونيفيرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر. وسجل إجناتيا تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته الهجومية مع معاناته دفاعيًا. وأظهرت ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري قبل الهزيمة أمام كرايوفا ثبات مستواه محليًا.

عانى إف كيه كاونو زالجيريس من تراجع مستواه، إذ حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات. وجاء ذلك الانتصار خارج أرضه على هيجلمان بنتيجة 4-1 في إيه ليجا، لكنه كان وسط سلسلة من الهزائم. وانتهت أحدث مبارياته بخسارة 4-1 أمام إف كيه ترانس إنفست، وقد استقبل 12 هدفًا خلال المباريات الخمس مقابل ستة أهداف سجلها. وفي دوري المؤتمر وحده، خسر زالجيريس مبارياته الأوروبية الثلاث الأخيرة، واستقبل خلالها ثمانية أهداف.

إجناتيا ضد إف كيه كاونو زالجيريس: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة بين إجناتيا وإف كيه كاونو زالجيريس. وتمثل هذه المباراة اللقاء الأول بين الناديين.