يستضيف فروزينوني أودينيزي يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 على ملعب بلوإنرجي ستاديوم - ستاديو فريولي في أوديني.

جاء آخر لقاء بينهما في 26 مايو 2024، خلال الجولة الأخيرة الحاسمة من موسم الدوري الإيطالي، حين حقق أودينيزي فوزًا مهمًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب ستاديو بينيتو ستيربي. وقبل ذلك الفوز بفارق ضئيل، اتسمت مواجهاتهما في كثير من الأحيان بالندية وقلة الأهداف والطابع التكتيكي، ومنها التعادل السلبي في وقت سابق من موسم 2023–24.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة فروزينوني ضد أودينيزي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أودينيزي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة فروزينوني ضد أودينيزي على ملعب بلوإنرجي ستاديوم - ستاديو فريولي في أوديني يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة أودينيزي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة أودينيزي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: تُباع تذاكر أودينيزي كالتشيو على ملعب بلوإنرجي ستاديوم (ستاديو فريولي) عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي (udinese.it/tickets) ومتاجره الرسمية. وتُمنح أولوية الشراء المسبق لحاملي بطاقات عضوية أودينيزي قبل طرح التذاكر للبيع العام.

تُباع تذاكر أودينيزي كالتشيو على ملعب بلوإنرجي ستاديوم (ستاديو فريولي) عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي (udinese.it/tickets) ومتاجره الرسمية. وتُمنح أولوية الشراء المسبق لحاملي بطاقات عضوية أودينيزي قبل طرح التذاكر للبيع العام. تذاكر جماهير الفريق الضيف: تُخصص للمشجعين الزائرين على ملعب بلوإنرجي ستاديوم منطقة سيتوري أوستي (مدرج الضيوف في كورفا سود)، بسعة تقارب 1,300 مقعد. ويتولى شباك تذاكر النادي الضيف توزيع هذه التذاكر مباشرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أودينيزي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة أودينيزي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مدرجا كورفا خلف المرميين (كورفا نورد / كورفا سود): تتراوح الأسعار عمومًا بين 25 و35 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . مدرجات ديستينتي الجانبية: تتراوح الأسعار عادةً بين 40 و60 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . مدرج تريبونا الرئيسي: تتراوح الأسعار بين 70 و150 يورو أو أكثر .

تتراوح الأسعار بين . باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات: تبدأ الأسعار من نحو 250 إلى 350 يورو أو أكثر .

تبدأ الأسعار من نحو . تذاكر جماهير الفريق الضيف: تتراوح أسعارها عمومًا بين 25 و40 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مدرجات كورفا خلف المرميين: تدور الأسعار حول 30 إلى 55 يورو .

تدور الأسعار حول . مدرجات ديستينتي الجانبية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 60 و110 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . مدرج تريبونا والأقسام الجانبية الوسطى: تتراوح الأسعار عادةً بين 120 و180 يورو أو أكثر .

تتراوح الأسعار عادةً بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: ترتفع الأسعار إلى ما يزيد على 250 إلى 300 يورو أو أكثر.

أودينيزي ضد فروزينوني: المستوى الأخير للفريقين

لا تبعث نتائج أودينيزي الأخيرة على التفاؤل؛ فقد خسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإيطالي، وجاءت نقطته الوحيدة من تعادل سلبي أمام بارما. وترسم هزائمه أمام روما (5-2) وميلان (2-0) وليتشي (3-0)، ثم في أحدث مبارياته أمام فينيتسيا (2-1)، صورة فريق يعاني تراجع الثقة وصعوبة تحقيق النتائج. ولم يُثمر التغيير التدريبي الذي جاء بزانيتي عن نتيجة إيجابية حتى الآن.

وتروي مباريات فروزينوني الخمس الأخيرة في الدوري قصة مختلفة، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمة واحدة. وكانت تلك الهزيمة بنتيجة 3-0 أمام نابولي استثناءً ضمن سلسلة مثمرة بخلاف ذلك. ويُظهر الفوزان على ليتشي (5-1) وتورينو (2-0) فاعليته الهجومية، كما أظهر تعادله 4-4 مع أتالانتا قدرته على التسجيل بغزارة. ويتمثل قلقه الوحيد قبل هذه المباراة في غياب رايموندو، الذي كان أكثر لاعبيه إنتاجًا للأهداف قبل تعرضه للإصابة.

أودينيزي ضد فروزينوني: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان خمس مرات وفق بيانات المواجهات المباشرة المسجلة، وكانت النتائج متقاربة إلى حد كبير. ويتفوق أودينيزي في السجل الأخير بفوزه في مباراتين من المواجهات الخمس الأخيرة، مقابل انتصار واحد لفروزينوني. وجاءت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإيطالي في مايو 2024، حين فاز أودينيزي خارج أرضه على فروزينوني بنتيجة 1-0. وانتهت مباراتان من أصل خمس بالتعادل، ما يشير إلى تقارب مستوى الفريقين تاريخيًا.