يستضيف أرارات أرمينيا فريق إن إي سي نيميخن يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على الملعب الجمهوري «فازجين سركسيان» في يريفان.

لم يسبق أن التقى أرارات أرمينيا وإن إي سي نيميخن في مباراة رسمية، لذا ستكون هذه المواجهة في الدوري الأوروبي أول لقاء بين الناديين. وتمثل المباراة على الملعب الجمهوري «فازجين سركسيان» بداية فصل جديد لكليهما في سعيهما لحصد نقاط مهمة في البطولة.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن على الملعب الجمهوري «فازجين سركسيان» في يريفان يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 ريبابليكان ستاديوم - فازجين سارغسيان

كيف تشتري تذاكر مباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الاطلاع على التذاكر المعروضة للبيع مباشرةً ومدى توفرها عبر الموقع الرسمي لأرارات أرمينيا وقنوات شباك التذاكر التابعة له، لمعرفة تفاصيل المباراة التي يخوضها على أرضه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر بالسعر الأصلي: تبدأ عادةً من نحو 14 يورو للفئات العادية من المقاعد، وقد ترتفع بحسب فئة المقعد وموقعه في الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المعروضة للبيع عبر النادي، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي / الجزء العلوي على طول الملعب: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 295 إلى 340 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . المدرج السفلي / الجزء السفلي على طول الملعب: تتراوح الأسعار تقريبًا من 390 إلى 530 يورو.

أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أرارات أرمينيا وإن إي سي نيميخن الأخيرة

حقق أرارات أرمينيا انتصارين وتلقى هزيمتين ولم يتعادل في مبارياته الخمس الأخيرة، فيما لا تزال نتيجة مباراة واحدة بانتظار التأكيد. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-2 أمام تورينسي في الدوري الأوروبي، كما خسر 0-4 أمام ألكمار في وقت سابق من مشواره. وفي المقابل، حقق ثلاثة انتصارات في الدوري الأرميني الممتاز، منها الفوز 3-0 على جاندزاسار و2-1 على إف سي نوح.

فاز إن إي سي نيميخن بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وخسر واحدة وتعادل في أخرى. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه 3-2 على إف سي أوتريخت في الدوري الهولندي، بعدما تغلب على أومونيا نيقوسيا 3-1 في الدوري الأوروبي. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام إس سي هيرنفين بنتيجة 1-0 في الدوري الهولندي.

أرارات أرمينيا ضد إن إي سي نيميخن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين أرارات أرمينيا وإن إي سي نيميخن.