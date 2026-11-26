يستضيف أبها فريق الرياض يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

انتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1، عندما استضاف الرياض فريق أبها في مارس 2024. وقبل ذلك، حقق الرياض فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام أبها في سبتمبر 2023.

تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أبها والرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها والرياض في دوري روشن السعودي؟

تُقام مباراة أبها والرياض على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 10 ديسمبر 2026 - 07:30 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري روشن السعودي؟

إليك الخيارات والطرق الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

البيع الرسمي للتذاكر عبر النادي: يمكن في كثير من الأحيان شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي أو منصة بيع التذاكر الخاصة بالنادي المضيف، أبها، أو عبر موزعي التذاكر المعتمدين في السعودية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل Ticombo. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري روشن السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة أبها والرياض في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العادي والمقاعد العامة: تتراوح أسعارها عادة بين 10 و50 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عادة بين . المقاعد المميزة والمقاعد المحاذية للملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 50 و150 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 500 إلى 1,500 ريال سعودي فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل Ticombo التذاكر وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية والعامة المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نحو 150 إلى 400 ريال سعودي .

تبدأ أسعارها من نحو . مقاعد الجانبين والمقاعد المميزة المعاد بيعها: تتراوح أسعارها من 600 إلى 1,500 ريال سعودي فأكثر.

أبها ضد الرياض في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أبها والرياض

لا تبعث نتائج أبها الأخيرة على التفاؤل. فقد خسر أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وكانت المباراة الوحيدة التي لم يخسرها تعادلًا سلبيًا أمام الدرعية في سبتمبر. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام نيوم، وسجل خلال تلك المباريات الخمس ثلاثة أهداف فقط واستقبل ستة. ولا يوجد في هذه السلسلة ما يشير بقوة إلى قدرته على تحسين نتائجه سريعًا.

أظهر الرياض قدرة أكبر على الصمود، إذ فاز في مباراتين من آخر خمس مباريات وخاض مباراتين أخريين انتهتا بالتعادل. وكان فوزه 2-1 على التعاون أحدث انتصار له، كما تغلب على الخلود 2-0 في الفترة نفسها. وتمثل خسارته 1-0 أمام الدرعية أسوأ نتائج تلك الفترة، لكن فريق دولاك أظهر عمومًا ما يكفي للإشارة إلى أنه فريق مستقر في وسط الترتيب وقادر على حصد النقاط أمام الفرق المتعثرة.

أبها ضد الرياض: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان مرتين في تاريخهما الحديث بدوري روشن السعودي، وانتهت أحدث مواجهة بالتعادل 1-1 عندما استضاف الرياض فريق أبها في مارس 2024. وقبلها، فاز الرياض 1-0 في أبها في سبتمبر 2023. ويتفوق الرياض بفوز وتعادل في هاتين المواجهتين، لكن سجل اللقاءات المباشرة محدود للغاية ولا يسمح باستخلاص نتائج مؤكدة بشأن ما يمكن توقعه.