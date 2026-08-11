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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالفيصلي
Book Al Hilal vs Al Faisaly Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الهلال ضد الفيصلي: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
كريم بنزيما
الهلال
الفيصلي

إليكم بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الفيصلي.

يواصل الدوري السعودي للمحترفين جذب الاهتمام العالمي، في ظل وجود نخبة من المواهب الكروية، وأجواء جماهيرية صاخبة في الملاعب، ومنافسات محتدمة. ومع انطلاق الموسم الجديد، يواجه الهلال السعودي نظيره الفيصلي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الأولى. ويدخل الهلال، أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ كرة القدم السعودية، هذه المباراة عازمًا على فرض هيمنته على أرضه، بينما يتطلع الفيصلي إلى تحقيق مفاجأة مدوية في بداية الموسم.

في GOAL، جمعنا لكم كل التفاصيل المهمة الخاصة بالمباراة، ومعلومات الملعب، وتفاصيل الأسعار، والروابط المباشرة لمساعدتكم على حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي الآن بكل سهولة ودون عناء.

متى تقام مباراة الهلال والفيصلي؟

من المقرر إقامة مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال السعودي والفيصلي في منتصف أغسطس 2026 على ملعب Kingdom Arena الحديث في الرياض.

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

أين يمكن شراء تذاكر الهلال والفيصلي؟

قد يكون الحصول على التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان بسبب الإقبال الكبير من حاملي التذاكر الموسمية وأعضاء الأندية الرسميين. وغالبًا ما تنفد الحصص الرسمية للأندية خلال دقائق من طرحها.

ولحسن الحظ، توفر منصات بيع التذاكر الثانوية بديلًا آمنًا وموثوقًا ومريحًا للجماهير الراغبة في ضمان الحصول على مقاعد مؤكدة. ويمكنك شراء تذاكر موثقة مباشرة عبر الأسواق الثانوية مثل Ticombo، التي تربط الجماهير بمخزون البائعين حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال والفيصلي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب موقع المقعد، وجودة الرؤية، وما تتضمنه من مزايا ضيافة. وتبدأ أرخص خيارات التذاكر من نحو 500 ريال سعودي للمقاعد العلوية القياسية خلف المرمى، ما يجعل الحضور متاحًا للمشجعين أصحاب الميزانية المحدودة.

  • المقاعد القياسية خلف المرمى: من 500 ريال سعودي إلى 750 ريالًا سعوديًا
  • الفئة الأولى الجانبية / الدرجة السفلية على امتداد الملعب: من 800 ريال سعودي إلى 1,500 ريال سعودي
  • باقات كبار الشخصيات المميزة وضيافة النادي: من 2,500 ريال سعودي إلى أكثر من 5,000 ريال سعودي

وبالنسبة للجماهير التي تبحث عن خيار اقتصادي، فإن مقاعد الدخول العام في الأطراف توفر قيمة رائعة، مع وضعك في قلب الأجواء الحماسية لجماهير صاحب الأرض. أما إذا كنت ترغب في أقصى درجات الراحة وأفضل زوايا الرؤية، فإن المقاعد الجانبية المميزة أو المقصورات التنفيذية للضيافة توفر الطعام والمشروبات ومقاعد فاخرة مبطنة.

الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج معرفته عن مباراة الهلال والفيصلي

سجل مواجهات الهلال والفيصلي:

وجهاً لوجه

الهلالتعادلالفيصلي
4
1
0
دوري روشن السعودي
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الهلال
الهلال
2
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الفيصلي
الفيصلي
1
انتهت
السوبر السعودي
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الهلال
الهلال
2
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الفيصلي
الفيصلي
2
انتهت
دوري روشن السعودي
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الفيصلي
الفيصلي
2
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الهلال
الهلال
3
انتهت
دوري روشن السعودي
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الهلال
الهلال
3
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الفيصلي
الفيصلي
2
انتهت
دوري روشن السعودي
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الفيصلي
الفيصلي
1
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الهلال
الهلال
1
انتهت
11الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الهلال والفيصلي:

تشكيلات الهلال ضد الفيصلي

4-1-4-1
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الهلال
الهلال
التشكيل
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي
4-3-3
ياسين بونوياسين بونومتعب الحربيمتعب الحربيteam-logoمحمد محزريخاليدو كوليباليخاليدو كوليباليعلي لاجاميعلي لاجاميكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلروبن نيفيزروبن نيفيزمحمد كنومحمد كنومالكوممالكومسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشكريم بنزيماكريم بنزيماteam-logoفرناندو باتشيكوteam-logoمحمد علي الشنقيطيteam-logoK. Al-Harbiأندري جيروتوأندري جيروتوعبد الله سيكعبد الله سيكخايمي سوانيخايمي سوانيteam-logoعبدالله المقرنteam-logoA. Al Sharifثيو بوجونداثيو بوجونداكريستيان باسوغوغكريستيان باسوغوغالكسندري منديالكسندري مندي
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي
4-1-4-1
الهلال

التشكيلة الأساسية

الفيصلي

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي
  • جيوفاني سوليناس

مستوى الهلال والفيصلي:

الهلال

الهلال - المستوى

الخليج
ف1-2
الخلود
ف1-2
النصر
ت1-1
نيوم
ف2-0
الفيحاء
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الفيصلي

الفيصلي - المستوى

الطائي
ف2-0
النجمة
ف0-3
الاتحاد
خ0-4
الوحدة
خ1-1
التعاون
خ0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

كل ما تحتاج معرفته عن Kingdom Arena

يقع Kingdom Arena في قلب الرياض، وهو أحد أكثر الملاعب متعددة الاستخدامات الداخلية والخارجية تطورًا من الناحية التقنية في العالم. وقد صُمم خصيصًا لخلق أجواء حميمية ومهيبة، ويضم سقفًا قابلًا للفتح والإغلاق بالكامل، إلى جانب أنظمة متطورة للتحكم بالمناخ، بما يضمن درجات حرارة مريحة للاعبين والجماهير بغض النظر عن الظروف الجوية الخارجية.

أبرز تفاصيل الملعب لزوار يوم المباراة:

  • السعة: أكثر من 26,000 مقعد حديث للمتفرجين
  • العنوان: Boulevard Hall، الهدا، الرياض، السعودية
  • المرافق: ممرات مميزة، ومناطق طعام راقية، ومتاجر رسمية للجماهير، وأجنحة تنفيذية لكبار الشخصيات
  • المواصلات: يسهل الوصول إليه عبر خدمات النقل بالتطبيقات، وشبكات سيارات الأجرة، ومناطق مخصصة لوقوف السيارات في يوم المباراة حول منطقة البوليفارد

ويُنصح الزوار بالوصول قبل انطلاق المباراة بما لا يقل عن 90 دقيقة، لتجاوز الفحوصات الأمنية بسلاسة، واستكشاف مرافق الملعب، والجلوس في مقاعدهم قبل بدء العروض الضوئية التي تسبق المباراة.

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