يستضيف النصر السد في مواجهة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. وتُقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض.

GOAL يقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها بشأن تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر. تابع القراءة لتعرف كيف تحجز تذكرتك الآن وتساند فريقك المفضل من المدرجات.

متى تبدأ مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

يستضيف النصر السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يُعلن موعد انطلاق المباراة وتفاصيل الملعب مع اقتراب موعدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة النصر والسد؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل المنصة المخصصة لملعب الأول بارك. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة القنوات الرسمية أولًا عند طرح حصص التذاكر قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والسد؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار التذاكر العادية لهذه المباراة من 35 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

أما في سوق إعادة البيع، مثل منصة Grintahub، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 80 ريالًا سعوديًا. والشراء مبكرًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والسد مؤخرًا

فاز النصر بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل خلالها 18 هدفًا واستقبل ثمانية. وكانت آخر نتائجه الفوز 6-2 على باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب قبل ذلك على الخلود 5-3 في الدوري. وسبقت ذلك انتصارات على الفيصلي ونيوم ونفتشي فرغانة، ما يعكس استمرارية تسجيله للأهداف في البطولتين.

أما السد، فحقق فوزين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-4 أمام الريان في دوري النجوم يوم 8 نوفمبر، بعد تعادله 0-0 مع الأهلي في دوري أبطال آسيا يوم 2 نوفمبر. وتشمل نتائجه السابقة الفوز 4-1 على الشمال والتعادلات أمام القادسية، وقد سجل تسعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

النصر والسد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في ديسمبر 2024، حين فاز السد على النصر 2-1 على هذا الملعب في دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في هذه البطولة، فاز النصر مرتين والسد مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقارب مستوييهما في تلك اللقاءات. وتشمل المواجهات السابقة فوز النصر 3-1 في أبريل 2021 وتعادله 2-2 على أرضه في فبراير 2020.