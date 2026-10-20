قلّما تحظى أحداث رياضية بجمهور عالمي أو تحمل إرثًا تاريخيًا يضاهي الكلاسيكو. وتجمع هذه المباراة بين قوتَي كرة القدم في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، وتتجاوز أهميتها الدقائق التسعين على أرض الملعب، إذ تمثل مواجهة بين فلسفتين كرويتين مختلفتين، وهويتين إقليميتين، ونفوذ ثقافي.

وعلى امتداد أكثر من 260 مواجهة رسمية، لا يزال السجل التاريخي متعادلًا بصورة لافتة، بواقع 106 انتصارات لكل فريق. وسواء أُقيمت المباراة تحت السقف المغلق لملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، أو داخل سبوتيفاي كامب نو في كتالونيا، فإن الحصول على تذكرة للكلاسيكو تجربة يتطلع إليها عشاق الرياضة حول العالم.

متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في البرنابيو خلال مايو.

وتأكد أيضًا موعدا ديربي مدريد هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، قبل إقامة مباراة الإياب في البرنابيو يوم 4 أبريل 2027، ضمن الجولة الثلاثين.

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كيف تشتري تذاكر الكلاسيكو؟

نظرًا إلى أن الكلاسيكو هو المباراة الأكثر طلبًا في كرة القدم على مستوى الأندية، يُطرح التذاكر وفق نظام أولوية صارم عبر القنوات الرسمية للناديين قبل وصولها إلى الأسواق الثانوية:

الطرح لأعضاء النادي الرسميين: يمنح الناديان الأولوية لأعضائهما الرسميين، وهم «سوسيوس» بالنسبة لريال مدريد، و«سوسيوس» و«كوليس بريميوم» بالنسبة لبرشلونة. وتبدأ فترات البيع للأعضاء الرسميين قبل انطلاق المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، فلا يتبقى سوى عدد محدود للغاية من التذاكر للبيع للجمهور العام.

البيع للجمهور العام: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية للبيع قبل يوم المباراة بـ3 إلى 5 أيام عبر موقعي الناديين الرسميين (realmadrid.com أو fcbarcelona.com). وعادةً ما تنفد خلال ثوانٍ.

أسواق إعادة البيع: للمسافرين من الخارج أو المشجعين الذين فاتتهم فرص الشراء الرسمية، توفر منصات إعادة بيع موثوقة مثل ستوب هاب وسيلة آمنة لشراء تذاكر رقمية موثّقة قبل المباراة بوقت طويل أو حتى موعد انطلاقها.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: هي الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد مباشرةً من الناديين دون الانتظار في طوابير الأعضاء. وتشمل تذاكر كبار الشخصيات مقاعد في المستوى السفلي على امتداد جانب الملعب، ودخول الصالات الخاصة في الاستاد، وخدمات تقديم طعام فاخر، ومشروبات مجانية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

بسبب الطلب العالمي الذي لا مثيل له، تُباع تذاكر الكلاسيكو بأسعار أعلى بكثير من أسعار مباريات الدوري الإسباني المعتادة:

السعر الأصلي : تبدأ أسعار التذاكر العادية بسعرها الأصلي من نحو 120 إلى 150 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى (فوندوس)، وترتفع إلى ما بين 350 و500 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة في وسط المدرجات الجانبية (تريبونا / لاتيرال).

أسواق إعادة البيع : تتقلب أسعار إعادة البيع على منصات مثل ستوب هاب وفق التسعير المتغير. وتبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة في السوق الثانوية عمومًا من 250 إلى 350 يورو، بينما قد تصل أسعار المقاعد المميزة من الفئة الأولى في المواجهات الحاسمة للقب إلى ما بين 600 و1,200 يورو أو أكثر.

كبار الشخصيات والضيافة : تتراوح أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية بين 950 و2,500 يورو أو أكثر للمقعد الواحد، بحسب موقعه في مدرجات الملعب والخدمات المشمولة في الصالات.

أين يُقام الكلاسيكو؟

سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو ملعب في مدريد مزوّد بسقف قابل للفتح والإغلاق. وتبلغ سعته قرابة 80,000 متفرج، ما يجعله ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، وهو ملعب ريال مدريد منذ اكتمال بنائه عام 1947.

ويُعد البرنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، وكذلك نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف البرنابيو على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إجليسياس وفرانك سيناترا وفرقة يو تو وبروس سبرينجستين وفرقة رولينج ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها «إيراس» التي حطمت الأرقام القياسية.

كامب نو

بُني ملعب كامب نو عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا للغاية لاستيعاب قاعدة مشجعي برشلونة المتنامية.

وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة نهائيي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا عامي 1989 و1999، ونهائيي كأس الكؤوس الأوروبية عامي 1972 و1982، شهد كامب نو حفلات لفنانين بارزين مثل فرقة يو تو وبروس سبرينجستين وبيونسيه.

وبعد تجديده مؤخرًا، من المتوقع أن ترتفع سعته إلى 105,000 متفرج، ليصبح مجددًا أكبر ملعب في أوروبا من حيث عدد المقاعد، وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.