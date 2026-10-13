قلّة من الأحداث الرياضية تستقطب جمهورًا عالميًا أو تحمل إرثًا تاريخيًا يضاهي الكلاسيكو. وتجمع هذه المواجهة بين قوتَي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وتتجاوز حدود التسعين دقيقة على أرض الملعب، إذ تمثل صدامًا بين فلسفتين كرويتين مختلفتين وهويتين إقليميتين وقوتين ثقافيتين.

وعلى مدار أكثر من 260 مواجهة رسمية، لا تزال الكفة متعادلة على نحو لافت، بواقع 106 انتصارات لكل نادٍ. وسواء أُقيمت المباراة تحت سقف ملعب سانتياجو برنابيو المغلق في مدريد أو داخل ملعب سبوتيفاي كامب نو في كتالونيا، فإن الحصول على تذكرة للكلاسيكو تجربة يتطلع إليها عشاق الرياضة حول العالم.





متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في البرنابيو خلال مايو.

ولّديربي مدريد أيضًا موعدان مؤكدان هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، قبل مباراة الإياب في البرنابيو يوم 4 أبريل 2027، ضمن الجولة الثلاثين.

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كيف تشتري تذاكر الكلاسيكو؟

نظرًا إلى أن الكلاسيكو هو المباراة الأعلى طلبًا في كرة القدم للأندية، تُطرح تذاكره وفق نظام صارم للأولوية عبر القنوات الرسمية للناديين قبل وصولها إلى الأسواق الثانوية:

طرح التذاكر للأعضاء الرسميين: يمنح الناديان الأولوية لأعضائهما الرسميين، وهم «سوسيوس» لدى ريال مدريد، و«سوسيوس» و«كوليس بريميوم» لدى برشلونة. وتبدأ فترة البيع للأعضاء الرسميين قبل انطلاق المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، ما يترك عددًا محدودًا للغاية من التذاكر للبيع للجمهور العام.

البيع للجمهور العام: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية للبيع قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام عبر الموقعين الرسميين للناديين (realmadrid.com أو fcbarcelona.com). وعادةً ما تنفد هذه التذاكر خلال ثوانٍ.

أسواق إعادة البيع: توفر منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل ستب هب، للمسافرين الدوليين أو المشجعين الذين لم يتمكنوا من شراء التذاكر عند طرحها رسميًا وسيلة آمنة لشراء تذاكر رقمية موثّقة، سواء قبل المباراة بوقت طويل أو حتى قبيل انطلاقها.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: هي الوسيلة الأكثر موثوقية لضمان مقاعد مباشرةً من الناديين دون انتظار دور الأعضاء. وتشمل تذاكر كبار الشخصيات مقاعد في المستوى السفلي على أحد جانبي الملعب، ودخول صالات خاصة فيه، وخدمة طعام فاخرة، ومشروبات مجانية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

بسبب الطلب العالمي الذي لا يُضاهى، ترتفع أسعار تذاكر الكلاسيكو كثيرًا عن أسعار مباريات الدوري الإسباني المعتادة:

السعر الأصلي : تبدأ أسعار التذاكر العادية بسعرها الأصلي من نحو 120 إلى 150 يورو للمقاعد في المستوى العلوي أو خلف المرميين (فوندوس)، وترتفع إلى ما بين 350 و500 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة في وسط أحد جانبي الملعب (تريبونا / لاتيرال).

الأسواق الثانوية : تتقلب الأسعار في الأسواق الثانوية على منصات مثل ستب هب وفقًا للتسعير المتغير. وتبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة في الأسواق الثانوية عمومًا من 250 إلى 350 يورو، بينما قد تصل أسعار المقاعد المميزة من الفئة الأولى إلى ما بين 600 و1200 يورو أو أكثر في المواجهات الحاسمة للقب.

كبار الشخصيات والضيافة : تتراوح أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية بين 950 و2500 يورو أو أكثر للمقعد، بحسب موقعه في المدرجات والخدمات المشمولة في الصالة.

أين يُقام الكلاسيكو؟

سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو ملعب ذو سقف قابل للفتح والإغلاق في مدريد. وتبلغ سعته نحو 80 ألف متفرج، ما يجعله ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، وهو معقل ريال مدريد منذ اكتمال بنائه عام 1947.

ويُعد البرنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات (1957 و1969 و1980 و2010)، إضافةً إلى نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف البرنابيو على مر السنين حفلات للعديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إجليسياس وفرانك سيناترا وفرقة يو 2 وبروس سبرينجستين وفرقة رولينج ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها «إيراس تور» التي حطمت الأرقام القياسية.

كامب نو

بُني ملعب كامب نو عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبحت سعته غير كافية لقاعدة مشجعي برشلونة المتنامية.

وأصبح آنذاك أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافته نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، شهد كامب نو حفلات لفنانين بارزين مثل فرقة يو 2 وبروس سبرينجستين وبيونسيه.

ومن المتوقع أن ترتفع سعته بعد تجديده مؤخرًا إلى 105,000 مقعد، ليصبح مجددًا أكبر ملعب في أوروبا من حيث عدد المقاعد، وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.