كيفية شراء تذاكر الكلاسيكو 2026: تذاكر برشلونة ضد ريال مدريد، معلومات مباراة 25 أكتوبر، الدوري الإسباني والمزيد

احجز تذاكر الكلاسيكو:

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متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

كيفية شراء تذاكر الكلاسيكو

لأن الكلاسيكو هو المباراة الأعلى طلبًا على الإطلاق في كرة القدم للأندية، فإن طرح التذاكر يخضع لنظام أولوية صارم عبر القنوات الرسمية للناديين قبل وصولها إلى الأسواق الثانوية:

طرح التذاكر الرسمي لأعضاء النادي: يمنح الناديان الأولوية لأعضائهما الرسميين، Socios بالنسبة إلى ريال مدريد، وSocios وCulés Premium بالنسبة إلى برشلونة. وتُفتح نوافذ الأعضاء الرسميين قبل نحو 7 إلى 10 أيام من انطلاق المباراة، ما يترك عددًا محدودًا للغاية من التذاكر للبيع العام.

البيع العام: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية للبيع قبل 3 إلى 5 أيام من يوم المباراة عبر البوابات الرسمية للناديين (realmadrid.com أو fcbarcelona.com). وعادة ما تنفد هذه التذاكر خلال ثوانٍ.

الأسواق الثانوية: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي لم تتمكن من الحصول على التذاكر الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وسيلة آمنة لشراء تذاكر رقمية موثقة قبل وقت كافٍ أو حتى حتى صافرة البداية.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد مباشرة من الناديين من دون طوابير الأعضاء. تشمل تذاكر كبار الشخصيات مقاعد في المدرج السفلي على جانبي الملعب، وإمكانية الدخول إلى صالات خاصة في الاستاد، وتقديم أطعمة فاخرة، وخدمة بار مجانية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

بسبب الطلب العالمي الذي لا مثيل له، تُباع تذاكر الكلاسيكو بأسعار أعلى بكثير من مباريات الدوري الإسباني المعتادة:

السعر الرسمي : تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية من نحو 120 إلى 150 يورو لمقاعد المدرج العلوي أو المقاعد خلف المرمى (Fondos)، وترتفع إلى 350 إلى 500 يورو أو أكثر للمواقع المركزية المميزة على جانبي الملعب (Tribuna / Lateral).

الأسواق الثانوية : على منصات مثل StubHub، تتذبذب الأسعار في السوق الثانوية وفقًا للتسعير الديناميكي. وتبدأ التذاكر الثانوية من الفئة الأساسية عادة من 250 إلى 350 يورو، بينما قد تصل أسعار مقاعد الفئة الأولى المميزة في المباريات الحاسمة على اللقب إلى 600 إلى 1200 يورو أو أكثر.

كبار الشخصيات والضيافة : تتراوح باقات تجربة كبار الشخصيات الرسمية بين 950 و2500 يورو أو أكثر للمقعد الواحد، بحسب موقع المدرج في الملعب وما تتضمنه الصالة.

أين يُقام الكلاسيكو؟

سانتياجو برنابيو

يُعد سانتياجو برنابيو ملعبًا بسقف قابل للطي في مدريد. وبسعة تقارب 80,000 متفرج، فإنه ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، وهو معقل ريال مدريد منذ اكتمال بنائه في عام 1947.

يُعتبر برنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات، أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، إلى جانب نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف برنابيو أيضًا على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالمية والمحلية، من بينهم خوليو إجليسياس وفرانك سيناترا وU2 وبروس سبرينغستين وذا رولينغ ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها القياسية Eras Tour.

كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا جدًا أمام القاعدة الجماهيرية المتنامية لبرشلونة.

وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في عامي 1989 و1999، ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية في عامي 1972 و1982، احتضن كامب نو حفلات لعدد من أبرز الفنانين مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وبعد تجديده مؤخرًا، من المتوقع أن ترتفع سعته إلى 105,000 متفرج، ما سيجعله مجددًا أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة الجماهيرية وثالث أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم.