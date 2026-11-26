يستضيف القادسية فريق الفتح يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري في فبراير 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وانتهت بالتعادل 1-1 بعد مباراة متكافئة. وقبل ذلك التعادل، حقق القادسية فوزًا خارج أرضه على الفتح بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2025.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة القادسية والفتح، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

تقام مباراة القادسية والفتح على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 11 ديسمبر 2026 - 06:40 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل بيع التذاكر للمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر القادسية والفتح:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك مراجعة البوابة الرسمية لنادي القادسية أو قنوات العضوية التابعة له، التي تتولى طرح التذاكر مباشرة وباقات المباريات التي تقام على أرضه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل GrintaHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 30 إلى 90 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد المميزة والجانبية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . خيارات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار من نحو 1,500 ريال سعودي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية المعروضة لإعادة البيع: تبدأ الأسعار من نحو 2,000 ريال سعودي فأكثر .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد المميزة المعروضة لإعادة البيع: قد ترتفع أسعار التذاكر المعاد بيعها للمقاعد في المدرجات العليا أو لمواقع الضيافة المميزة ارتفاعًا كبيرًا، بحسب المدة المتبقية على يوم المباراة وحجم الطلب عليها.

القادسية ضد الفتح في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والفتح

فاز القادسية في 3 من آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة على أرضه أمام الهلال بنتيجة 3-2 في دوري روشن السعودي. وقبلها، تغلب على التعاون خارج أرضه بنتيجة 1-0 وعلى أبها على أرضه بنتيجة 2-1، كما تعادل مع باختاكور طشقند بنتيجة 1-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن تلك السلسلة. وسجل 9 أهداف واستقبل 6 خلال المباريات الخمس.

عانى الفتح كثيرًا على صعيد النتائج، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات له وخسر 4، دون أي تعادل. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة أمام الشباب بنتيجة 3-1. كما خسر أمام الخليج بنتيجة 3-2 والأهلي بنتيجة 4-0 خلال تلك الفترة، وسجل 8 أهداف واستقبل 13 في المباريات الخمس.

القادسية ضد الفتح: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في فبراير 2026 ضمن دوري روشن السعودي. وفي آخر 5 مواجهات مباشرة، يتفوق القادسية بانتصارين مقابل انتصار واحد للفتح وتعادلين، ومن بينها فوز القادسية على أرضه بنتيجة 3-0 في أغسطس 2024.