يستضيف الفيصلي الخليج يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفيصلي والخليج في كأس الملك في يناير 2019، وفاز فيها الخليج 2-1 بعد وقت إضافي. ويستضيف الفيصلي المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ساعيًا إلى استغلال أفضلية الأرض لحصد نقاط مهمة.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة الفيصلي والخليج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الفيصلي والخليج في دوري روشن السعودي؟

تُقام مباراة الفيصلي والخليج في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 10 ديسمبر 2026 - 09:45 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة الفيصلي والخليج في دوري روشن السعودي؟

إليك الخيارات والخطوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الفيصلي والخليج المقبلة في دوري روشن السعودي:

1. قنوات الناديين الرسمية

التذاكر الرسمية للناديين: تابع الموقعين الرسميين وحسابات التواصل الاجتماعي للفيصلي والخليج مع اقتراب موعد المباراة، إذ يعلن الناديان عادةً تفاصيل طرح التذاكر وروابط الشراء المباشر لجماهير الفريقين المضيف والضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للناديين بالكامل، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Grintahub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والخليج في دوري روشن السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي:

1. قنوات الناديين الرسمية

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح عادةً بين 10 و30 ريالًا سعوديًا .

تتراوح عادةً بين . المقاعد متوسطة الفئة وعلى جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و80 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . مقاعد كبار الشخصيات والمقاعد المميزة: تتراوح عادةً بين 100 و250 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل Grintahub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع المقاعد العادية ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ الأسعار من مبالغ تتراوح بين 50 و170 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار من مبالغ تتراوح بين . إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب والمناطق الوسطى: تتراوح الأسعار بين 200 و500 ريال سعودي أو أكثر .

تتراوح الأسعار بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار صعودًا من 1,000 إلى 1,500 ريال سعودي أو أكثر.

الفيصلي والخليج في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفيصلي والخليج

حقق الفيصلي فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بدوري روشن السعودي، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا ثمانية. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-1 أمام النصر، كما خسر بالنتيجة نفسها أمام الاتحاد في وقت سابق من هذه السلسلة. ويُظهر تعادله مع الشباب وتعادله السلبي مع الاتفاق قدرة الفريق على الخروج بنتائج، لكن سجله الدفاعي لا يزال مصدر قلق.

فاز الخليج مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له، وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-1 أمام الأهلي. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه 3-2 على الفتح وتغلب على الفيحاء 2-0، ما يُظهر قدرته على التسجيل خارج ملعبه. وكان قد تعادل 1-1 مع كل من الاتفاق والنصر في مباراتين سابقتين، وحصد نقاطًا أمام منافسين أقوياء.

الفيصلي والخليج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس الملك في يناير 2019، حين فاز الخليج على الفيصلي 2-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز الفيصلي مرتين والخليج مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقارب مستوى الفريقين تاريخيًا.