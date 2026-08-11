كيفية شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026/27، ويخوض الهلال أول اختبار له خارج أرضه بالتوجه شمال العاصمة لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية. وبعد إسدال الستار على حملة 2025/26 في مايو 2026، حين حسم الهلال الفوز 1-0 في اليوم الأخير على ملعب المجمعة، يتجدد اللقاء بين الطرفين مبكرًا في الموسم الجديد.

تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، ومع الوافد الصيفي كريسينسيو سومرفيل إلى جانب داروين نونيز وروبن نيفيز وتيو هيرنانديز، يتطلع الهلال إلى فرض إيقاع قوي مبكرًا.

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متى تقام مباراة الفيحاء ضد الهلال؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس، 20 أغسطس 2026 الفيحاء ضد الهلال مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال؟

قد يكون العثور على تذاكر مباريات الهلال صعبًا للغاية بسبب جماهيريته الضخمة ووجود نجوم عالميين مثل نيمار وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز.

وبالنسبة لهذه المباراة الخارجية تحديدًا أمام الفيحاء، تُطرح التذاكر بشكل أساسي عبر القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصات بيع التذاكر الخاصة بالنادي المضيف.

ومع ذلك، بالنسبة للجماهير التي تفوتها مرحلة البيع العام الأولى أو القادمين من خارج السعودية الذين يحتاجون إلى خيار أكثر ضمانًا في السوق الثانوية، توفر منصة Ticombo بيئة آمنة لشراء التذاكر حتى عند نفاد تذاكر المنفذ الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر الفيحاء ضد الهلال؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المباراة وقيمة الفريق الضيف. وعندما يكون الهلال هو المنافس، تشهد الأسعار عادة ارتفاعًا طفيفًا بسبب الطلب الكبير. وبالنسبة للمواجهة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يسعى الفيحاء إلى إبقاء كرة القدم في متناول الجميع مع إدارة المتطلبات اللوجستية لمباراة كبيرة.

المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر الأساسية عبر البوابة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالفيحاء.

عضويات النادي: يحصل أعضاء الهلال الرسميون على أولوية الوصول إلى مخصصات المدرج المخصص للجماهير الزائرة قبل فتح باب البيع العام.

السوق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الأساسية، توفر منصات ثانوية موثوقة مثل Ticombo خيارات إعادة بيع موثقة.

خيارات إعادة بيع موثقة. فئة التذكرة نطاق السعر (ريال سعودي) المقاعد والتجربة الفئة 3 30 - 75 ريالًا سعوديًا دخول عام، خلف المرميين الفئة 2 100 - 250 ريالًا سعوديًا مقاعد مميزة على جانبي الملعب مع رؤية واضحة الفئة 1 والذهبية 300 - 600 ريال سعودي رؤية مركزية مميزة على امتداد المدرجات الرئيسية كبار الشخصيات والضيافة 1,000+ ريال سعودي دخول إلى صالة مميزة مع ضيافة شاملة

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مدينة المجمعة الرياضية

تُعد مدينة المجمعة الرياضية الملعب الرئيسي لنادي الفيحاء. وتقع في المجمعة، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال الرياض، وتمثل مركزًا رياضيًا مهمًا للمنطقة.

وربما لا تمتلك السعة الجماهيرية الضخمة نفسها التي يتمتع بها استاد الملك فهد الدولي، لكن طبيعتها المدمجة تصنع أجواء حماسية وضاغطة على الفرق الزائرة.

وخضع الملعب لأعمال تجديد لتلبية المعايير العالية للدوري السعودي للمحترفين، بما يضمن أن تكون المرافق المخصصة للجماهير ووسائل الإعلام واللاعبين على أعلى مستوى. ومع سعة تقارب 7,000 متفرج، توفر كل مقعد رؤية قريبة لأحداث المباراة، ما يجعله أحد أكثر الملاعب حميمية لمتابعة نجوم الهلال.

وبالنسبة للجماهير القادمة من الرياض، تستغرق الرحلة بالسيارة نحو ساعتين عبر طريق 60. وتتوفر مواقف سيارات واسعة حول المجمع الرياضي، لكن يُنصح بالوصول قبل موعد انطلاق المباراة بـ90 دقيقة على الأقل لتجنب الازدحام المروري المحلي. وداخل الملعب، ستجد مجموعة متنوعة من أكشاك الطعام والمشروبات التي تقدم أطباقًا محلية مفضلة ووجبات خفيفة معتادة في يوم المباراة، بما يتماشى مع الأجواء العائلية التي يشتهر بها الدوري السعودي للمحترفين.

وتذكر ارتداء ملابس مريحة، إذ يمكن أن تنخفض درجات الحرارة مساءً في الصحراء حتى بعد يوم دافئ. ومساندة الفريق المضيف أو العملاق الزائر في مدينة المجمعة الرياضية تمثل تجربة فريدة تجسد الجوهر الحقيقي لثقافة كرة القدم السعودية.