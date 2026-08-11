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دوري روشن السعودي
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مدينة المجمعة الرياضية
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Book Al Fayha vs Al Hilal Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال: مواعيد الدوري السعودي للمحترفين، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الهلال
الفيحاء
سالم الدوسري

إليك الطريقة الدقيقة لحجز تذاكر مباراة الفيحاء ضد الهلال

تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026/27، ويخوض الهلال أول اختبار له خارج أرضه بالتوجه شمال العاصمة لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية. وبعد إسدال الستار على حملة 2025/26 في مايو 2026، حين حسم الهلال الفوز 1-0 في اليوم الأخير على ملعب المجمعة، يتجدد اللقاء بين الطرفين مبكرًا في الموسم الجديد.

تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، ومع الوافد الصيفي كريسينسيو سومرفيل إلى جانب داروين نونيز وروبن نيفيز وتيو هيرنانديز، يتطلع الهلال إلى فرض إيقاع قوي مبكرًا.

يقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاج إليها بشأن طرح التذاكر، وأفضل المنصات للشراء الآمن، والأسعار الأكثر تنافسية. 

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متى تقام مباراة الفيحاء ضد الهلال؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الخميس، 20 أغسطس 2026الفيحاء ضد الهلالمدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر

أين يمكن شراء تذاكر الفيحاء ضد الهلال؟

قد يكون العثور على تذاكر مباريات الهلال صعبًا للغاية بسبب جماهيريته الضخمة ووجود نجوم عالميين مثل نيمار وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز. 

وبالنسبة لهذه المباراة الخارجية تحديدًا أمام الفيحاء، تُطرح التذاكر بشكل أساسي عبر القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصات بيع التذاكر الخاصة بالنادي المضيف.

ومع ذلك، بالنسبة للجماهير التي تفوتها مرحلة البيع العام الأولى أو القادمين من خارج السعودية الذين يحتاجون إلى خيار أكثر ضمانًا في السوق الثانوية، توفر منصة Ticombo بيئة آمنة لشراء التذاكر حتى عند نفاد تذاكر المنفذ الأساسي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الفيحاء ضد الهلال؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المباراة وقيمة الفريق الضيف. وعندما يكون الهلال هو المنافس، تشهد الأسعار عادة ارتفاعًا طفيفًا بسبب الطلب الكبير. وبالنسبة للمواجهة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يسعى الفيحاء إلى إبقاء كرة القدم في متناول الجميع مع إدارة المتطلبات اللوجستية لمباراة كبيرة.

  • المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر الأساسية عبر البوابة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين ومنصة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالفيحاء.
  • عضويات النادي: يحصل أعضاء الهلال الرسميون على أولوية الوصول إلى مخصصات المدرج المخصص للجماهير الزائرة قبل فتح باب البيع العام.
  • السوق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الأساسية، توفر منصات ثانوية موثوقة مثل Ticombo خيارات إعادة بيع موثقة.
  • فئة التذكرةنطاق السعر (ريال سعودي)المقاعد والتجربة
    الفئة 330 - 75 ريالًا سعوديًادخول عام، خلف المرميين
    الفئة 2100 - 250 ريالًا سعوديًامقاعد مميزة على جانبي الملعب مع رؤية واضحة
    الفئة 1 والذهبية300 - 600 ريال سعوديرؤية مركزية مميزة على امتداد المدرجات الرئيسية
    كبار الشخصيات والضيافة1,000+ ريال سعوديدخول إلى صالة مميزة مع ضيافة شاملة

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن مدينة المجمعة الرياضية

تُعد مدينة المجمعة الرياضية الملعب الرئيسي لنادي الفيحاء. وتقع في المجمعة، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال الرياض، وتمثل مركزًا رياضيًا مهمًا للمنطقة. 

وربما لا تمتلك السعة الجماهيرية الضخمة نفسها التي يتمتع بها استاد الملك فهد الدولي، لكن طبيعتها المدمجة تصنع أجواء حماسية وضاغطة على الفرق الزائرة.

وخضع الملعب لأعمال تجديد لتلبية المعايير العالية للدوري السعودي للمحترفين، بما يضمن أن تكون المرافق المخصصة للجماهير ووسائل الإعلام واللاعبين على أعلى مستوى. ومع سعة تقارب 7,000 متفرج، توفر كل مقعد رؤية قريبة لأحداث المباراة، ما يجعله أحد أكثر الملاعب حميمية لمتابعة نجوم الهلال.

وبالنسبة للجماهير القادمة من الرياض، تستغرق الرحلة بالسيارة نحو ساعتين عبر طريق 60. وتتوفر مواقف سيارات واسعة حول المجمع الرياضي، لكن يُنصح بالوصول قبل موعد انطلاق المباراة بـ90 دقيقة على الأقل لتجنب الازدحام المروري المحلي. وداخل الملعب، ستجد مجموعة متنوعة من أكشاك الطعام والمشروبات التي تقدم أطباقًا محلية مفضلة ووجبات خفيفة معتادة في يوم المباراة، بما يتماشى مع الأجواء العائلية التي يشتهر بها الدوري السعودي للمحترفين.

وتذكر ارتداء ملابس مريحة، إذ يمكن أن تنخفض درجات الحرارة مساءً في الصحراء حتى بعد يوم دافئ. ومساندة الفريق المضيف أو العملاق الزائر في مدينة المجمعة الرياضية تمثل تجربة فريدة تجسد الجوهر الحقيقي لثقافة كرة القدم السعودية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

عادةً ما تُطرح التذاكر الرسمية قبل موعد المباراة بمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام. ونظراً للشعبية الجارفة لنادي الهلال، فإن الطلب يكون مرتفعاً للغاية، وغالباً ما تنفد التذاكر في غضون دقائق من طرحها على المنصات المحلية مثل "ويبوك" (Webook).

 

 

إذا فاتك البيع العام الأولي، فإن منصة StubHub تعد الخيار الأكثر موثوقية في السوق الثانوية. توفر المنصة طريقة آمنة لشراء التذاكر المعتمدة من مشجعين آخرين، وهي مفيدة بشكل خاص للمشجعين القادمين من خارج المنطقة أو الراغبين في ضمان مقاعدهم مسبقاً.

 

نعم، يجب على كل مشجع يدخل مدينة المجمعة الرياضية حيازة تذكرة صالحة، بغض النظر عن العمر. تلتزم رابطة الدوري السعودي للمحترفين ببيئة صديقة للعائلات، وتتطلب لوائح سعة الملعب وجود تذكرة لكل مقعد يتم إشغاله.

 

 

من المستبعد جداً توفر تذاكر في شباك التذاكر بالملعب يوم المباراة. نظراً للقاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الهلال، غالباً ما تُباع التذاكر بالكامل مسبقاً. نوصي بشدة بحجز تذاكرك الرقمية عبر الإنترنت قبل التوجه إلى الملعب.

 

 

نعم، تتوفر عادةً حزم ضيافة وكبار الشخصيات. تشمل هذه الحزم مزايا مثل مقاعد مبطنة توفر أفضل رؤية للملعب، والوصول إلى صالات مكيفة، بالإضافة إلى خدمات الطعام والمشروبات. يمكن شراء هذه الحزم عبر القنوات الرسمية للنادي أو مزودي خدمات السفر الرياضي المتخصصين.

 

 

تُصدر تذاكر الدوري السعودي للمحترفين بشكل أساسي كأكواد رقمية (E-tickets). بمجرد إتمام الشراء، ستتلقى رمز QR عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق التذاكر. كل ما عليك فعله هو إبراز هذا الرمز على هاتفك الذكي عند بوابات الملعب لمسحه ضوئياً.

 

 

الخيار الأكثر توفيراً هو شراء تذاكر الفئة الثالثة (المدرجات العامة) خلال مرحلة البيع الأولي، حيث تتراوح أسعارها غالباً بين 30 و75 ريال سعودي. وفي حال نفادها، ابحث عن أقسام "خلف المرمى" على منصة StubHub، والتي عادةً ما توفر أقل الأسعار في سوق إعادة البيع.

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