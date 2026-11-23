تترقب الجماهير مواجهة كأس السوبر إعمار بين عملاقي كرة القدم الإماراتية، العين وشباب الأهلي، وسط توقعات بمباراة مثيرة. ويستعد المشجعون في أنحاء المنطقة لمتابعة تنافس الفريقين على اللقب المرموق في أبوظبي.

تتمتع هذه المواجهة بتاريخ حافل بالتنافس الشديد والمباريات المثيرة، ما يجعلها حدثًا لا يريد عشاق الرياضة تفويته. وقد شهدت اللقاءات الأخيرة بين الفريقين لحظات لا تُنسى، ويُنتظر أن يقدم هذا النهائي المزيد منها، في ظل سعي الناديين لفرض تفوقهما على مستوى المنطقة.

GOAL يقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في المدرجات. إليك كيفية الحصول على تذاكرك الآن.

متى تقام مباراة العين وشباب الأهلي؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 29 نوفمبر 2026، 7:30 مساءً العين ضد شباب الأهلي استاد محمد بن زايد، أبوظبي التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة العين وشباب الأهلي؟

أفضل مكان للعثور على تذاكر كأس السوبر إعمار هو منصة بيع التذاكر الرسمية بلاتينيوم ليست. وتتولى المنصة التوزيع الأساسي لتذاكر فعاليات دوري المحترفين الإماراتي، ما يتيح للجماهير شراء تذاكر المقاعد العادية مباشرةً.

يُعد StubHub خيارًا مناسبًا إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتوفر مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub بديلًا جيدًا للمشجعين الذين يقررون الحضور مع اقتراب موعد المباراة، أو يبحثون عن مقاعد محددة لم تعد متاحة عبر منصة البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العين وشباب الأهلي؟

تبدأ أسعار التذاكر على منصة بلاتينيوم ليست الرسمية عادةً من مستويات مناسبة للدخول العام، ما يتيح للجماهير دعم فريقيها دون إنفاق مبالغ كبيرة. وتحقق دائمًا من المنصة الأساسية أولًا للعثور على أرخص المقاعد المتاحة بسعرها الأصلي.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للجمهور العام عبر القنوات الرسمية، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار حاليًا في سوق إعادة البيع من نحو 95 درهمًا إماراتيًا، ما يمنح المشجعين فرصة لمتابعة المباراة من المدرجات. ويُعد StubHub خيارًا مناسبًا إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة العين وشباب الأهلي

تجمع كأس السوبر إعمار نخبة كرة القدم الإماراتية. وتربط العين وشباب الأهلي منافسة ممتدة، إذ يتصارعان باستمرار على أبرز الألقاب المحلية.

وتقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وسط أجواء يُتوقع أن تكون حماسية. ويضم الفريقان تشكيلتين تزخران بالمواهب، لذا يمكن للجماهير توقع كرة قدم هجومية عالية المستوى من صافرة البداية حتى النهاية.