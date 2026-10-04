كيفية شراء تذاكر البرتغال ضد الدنمارك: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يسعى منتخب البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، بكل قوة للاحتفاظ بالكأس اللامعة. ويتطلع إلى مواصلة زخمه الانتصاري عندما يواجه منافسه في المجموعة الرابعة، الدنمارك، في براغا يوم السبت 14 نوفمبر. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

قد يكون أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو غاب مؤخرًا عن الواجب الدولي، لكن ذلك لم يمنع البرتغال من تحقيق سلسلة انتصارات مميزة. وكان أحدث انتصار لها الفوز 2-1 على النرويج يوم 4 أكتوبر في ملعب الدراجاو بمدينة بورتو، وهو ما ضمن لها التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، مع تبقي مباراتين في دور المجموعات.



قد يكون فريق جورجي جيسوس حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مارس المقبل، لكنه بالتأكيد لن يرغب في رفع قدمه عن دواسة الوقود، خاصة أمام جماهيره المتيمة. ومنذ الخسارة أمام كرواتيا في مباراة ودية بأويراس في يونيو 2024، لم يتعرض منتخب البرتغال لأي هزيمة في آخر 12 مباراة على أرضه.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل تأمين تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل أماكن الشراء.

متى تقام مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة البرتغال والدنمارك على ملعب بلدية براغا (براغا) يوم السبت 14 نوفمبر، وتنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرب أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 بلدية دي براجا

كيفية شراء تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية عبر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) من خلال FPF Bilheteira.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كثيرًا مع سلسلة السوبرماركت Continente، ويبيع الدفعات المتبقية أو الثانوية من التذاكر الرسمية عبر متاجر Continente الفعلية وتطبيق Continente، وغالبًا مع خصم لحاملي بطاقة Continente.

تاريخيًا، يطرح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التذاكر الرسمية للبيع قبل موعد المباراة بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

نقل مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك، المشتراة عبر القنوات الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لمواجهة دوري الأمم الأوروبية على ملعب بلدية براغا بين 15 و40 يورو.

يتميز ملعب بلدية براغا بخصوصية كبيرة لأنه يضم مدرجين رئيسيين فقط، المدرج الشرقي والمدرج الغربي، يمتدان على جانبي الملعب الطوليين، من دون أي مدرجات خلف المرميين، إذ توجد في أحد الجانبين واجهة لمحجر صخري، بينما الجانب الآخر مفتوح.

الفئة 3 / 4 (الطبقات العلوية) - تقع في المستويات الأعلى من المدرجين الشرقي والغربي. مثالية للحصول على رؤية تكتيكية شاملة للملعب بأكمله، رغم أنها أبعد عن مجريات اللعب. (نطاق السعر: 15-20 يورو)

الفئة 2 (الجانب الطولي القياسي) - تقع في المناطق المتوسطة أو القريبة من الزوايا في المدرجات الرئيسية. وتوازن بين الرؤية الجيدة والأجواء الجماهيرية النشطة للغاية. (نطاق السعر: نحو 30 يورو)

الفئة 1 (الطبقة السفلية / الوسط) - مقاعد مميزة في الطبقة السفلية تمتد بمحاذاة خطوط التماس وتقترب أكثر من خط المنتصف. وتوفر أقرب رؤية للاعبين ولأرضية الملعب. (نطاق السعر: نحو 40 يورو)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب بلدية براغا

افتُتح ملعب بلدية براغا، المعروف أيضًا باسم "A Pedreira" (المحجر)، في عام 2003، ويعد واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم إدهاشًا وأهمية من الناحية المعمارية في العالم. ويقع في براغا بالبرتغال، ويُستخدم ملعبًا لنادي سبورتينج براغا، المعروف بمشاركته في الدوري البرتغالي الممتاز.

ظهرت فكرة الملعب عندما فازت البرتغال بحق استضافة بطولة أمم أوروبا 2004. وكلفت البلدية المحلية المهندس المعماري البرتغالي الشهير إدواردو ساوتو دي مورا بتصميم ملعب مميز يبتعد عن التصاميم التقليدية للملاعب.

وأشار ساوتو دي مورا بشكل شهير إلى أن كرة القدم يجب أن تُشاهد أفقيًا من خط جانبي إلى الآخر. ولذلك صمم ملعبًا بمدرجين جانبيين فقط، مع إزالة كاملة للمدرجات التقليدية خلف المرميين.

نُحت الملعب مباشرة من الواجهة الصخرية الصلبة المصنوعة من الجرانيت في محجر مونتي دو كاسترو. وتؤطر إحدى نهايتي الملعب جدارًا صخريًا هائلًا ومكشوفًا، بينما تنفتح النهاية المقابلة على مشهد واسع لامتداد المدينة.

لحظات لا تُنسى في ملعب بلدية براغا

بطولة أمم أوروبا 2004 : استضاف الملعب مباراتين خلال البطولة: الدنمارك ضد بلغاريا (2-0) وهولندا ضد لاتفيا (3-0).

الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا (2010) : دخل الملعب ساحة النخبة الأوروبية، واستضاف أندية عريقة مثل أرسنال وشاختار دونيتسك، ثم لاحقًا ريال مدريد.

حفل فرقة The Corrs (2004) : بعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب الفرقة الإيرلندية الشهيرة خلال جولتها العالمية "Borrowed Heaven".

الساحة تحت الأرض: لأن الملعب مبني داخل الصخور، فإن التنقل بين المدرجين يتطلب السير عبر قسم ضخم تحت الأرض تبلغ مساحته 5,000 متر مربع ويمتد مباشرة أسفل أرضية الملعب.

مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال ضد الدنمارك: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: البرتغال (#7) ضد الدنمارك (#21)

وضعت البرتغال خروجها من دور الـ16 في كأس العالم أمام إسبانيا خلف ظهرها بأفضل طريقة ممكنة. فمنذ تلك الهزيمة حققت أربعة انتصارات متتالية في دوري الأمم الأوروبية، وسجلت تسعة أهداف خلال تلك السلسلة. وفي الواقع، كانت كبوة الصيف أمام جارتها الإيبيرية الهزيمة الوحيدة للبرتغال في آخر 14 مباراة دولية.

بدأت الدنمارك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بشكل متباين. فقد حققت انتصارين ذهابًا وإيابًا على ويلز، لكنها استقبلت سبعة أهداف إجمالًا خلال الخسارتين أمام النرويج خارج أرضها والبرتغال على أرضها.

البرتغال ضد الدنمارك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يميل سجل المواجهات المباشرة الإجمالي بين البرتغال والدنمارك بشكل كبير لمصلحة البرتغاليين. وخاض المنتخبان 18 مباراة رسمية ضد بعضهما البعض، فازت فيها البرتغال، "Seleção das Quinas"، في 12 مباراة، مقابل 4 انتصارات للدنمارك وتعادلين.

التقت البرتغال والدنمارك في وقت سابق من مشوار دوري الأمم الأوروبية، في 1 أكتوبر، وفازت البرتغال 4-2 على ملعب باركن في كوبنهاغن. وسجل جواو كانسيلو وغونسالو راموس وفيتينيا وجواو فيليكس للبرتغال، بينما أحرز ميكيل دامسغارد وراسموس هويلوند هدفي الدنمارك.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البرتغال البرتغال 4 4 0 0 9 4 +5 12 ف ف ف ف 2 الدنمارك الدنمارك 4 2 0 2 7 7 0 6 ف خ ف خ 3 ويلز ويلز 4 1 0 3 2 5 -3 3 خ ف خ خ 4 النرويج النرويج 4 1 0 3 6 8 -2 3 خ خ خ ف Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



