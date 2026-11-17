يستضيف الأهلي شباب الأهلي في مواجهة حاسمة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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متى تبدأ مباراة الأهلي ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة الأهلي ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد إلى هذه الصفحة مع اقتراب انطلاق المباراة لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر الأهلي ضد شباب الأهلي؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة Webook. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا مع طرح التذاكر المتاحة قبل يوم المباراة.

أما إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub ، حيث يمكنك استعراض المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي ضد شباب الأهلي؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة وأنصار الفريقين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر قنوات النادي الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر العادية لهذه المباراة من 20 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا لمقاعد المدرج السفلي.

وعلى منصات إعادة البيع مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. ويُعد الشراء المبكر أفضل طريقة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الأهلي ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الأهلي وشباب الأهلي دبي

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته 6-1 أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وقبل تلك الفترة الصعبة، تغلب على الغرافة 2-1 في البطولة القارية، وعلى الخليج 4-1 في الدوري. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات ولم يتعادل وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-0 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد هزيمته 2-0 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل هاتين الهزيمتين المتتاليتين، فاز بثلاث مباريات متتالية، منها انتصاره 2-0 على استقلال و3-2 على العين. وسجل تسعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

الأهلي ضد شباب الأهلي دبي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 16 فبراير 2026، حين فاز الأهلي 4-3 على أرضه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وجميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة، فاز الأهلي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لشباب الأهلي دبي على أرضه. وتاريخيًا، يمتلك الأهلي الأفضلية في هذه المواجهة القارية.