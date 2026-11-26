يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري السعودي، يوم 6 مارس 2026، حقق الأهلي فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-1 على منافسه في المدينة. وتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر ست مباريات له بالدوري أمام الاتحاد.

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متى تبدأ مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

تقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 11 ديسمبر 2026 - 12:30 الإنماء

كيف تشتري تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل بيع تذاكر المباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر الاتحاد ضد الأهلي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابات أو مواقع بيع التذاكر الرسمية للاتحاد أو الأهلي قبل موعد المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Grintahub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات العلوية العادية: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية من نحو 59 ريالًا سعوديًا .

تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية من نحو . الدخول العام والمدرجات السفلية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 60 و150 ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . الفئات المميزة والمقاعد الجانبية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز أسعارها 1,000 ريال سعودي فأكثر بحسب الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل Grintahub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية والمدرجات العلوية: تبدأ الأسعار من نحو 350 إلى 550 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات السفلية المميزة: تتراوح الأسعار غالبًا بين 900 وأكثر من 2,000 ريال سعودي.

الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد والأهلي

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 أمام الدرعية في الدوري السعودي يوم 23 أكتوبر، بعد انتصاره بنتيجة 4-1 خارج أرضه أمام الاتفاق. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما خسر 2-1 أمام شباب الأهلي دبي. وسجل الاتحاد 10 أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

فاز الأهلي بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على الخليج بنتيجة 4-1 في الدوري السعودي يوم 23 أكتوبر، كما حقق انتصارًا بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام الفتح. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات للأندية. وسجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

الاتحاد ضد الأهلي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الأهلي على أرضه بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي يوم 6 مارس 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق الأهلي ثلاثة انتصارات، وفاز الاتحاد مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء فوز الاتحاد الوحيد خلال تلك الفترة على أرضه في أكتوبر 2024 بنتيجة 1-0.