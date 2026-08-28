كيفية الحصول على تذاكر يونيون برلين ضد شالكه 04: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه يونيون برلين شالكه 04 يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على ملعب ألته فورستراي في برلين.

يدخل الفريقان هذه الجولة سعيًا إلى بناء زخم مبكر مهم والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الألماني. وشهدت مواجهاتهما التنافسية السابقة في دوري الدرجة الأولى الألماني تاريخيًا صراعات متقاربة، ما يضفي أهمية إضافية على هذه المباراة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

تقام مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 على ملعب ألته فورستراي في برلين، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها قرب موعد المباراة.

الدوري الألماني - الجولة 3 11 سبتمبر 2026 - 14:30 Alte Foersterei

كيف تشتري تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

قرعة النادي الرسمية ومتجر التذاكر

عضوية النادي: يحصل الأعضاء المشتركون في النادي على أولوية الوصول أولًا. وعندما تُفتح تذاكر مباراة على أرضه، يتقدم الأعضاء إلى قرعة التذاكر عبر الموقع الرسمي لتذاكر النادي ( Union Zeughaus ) قبل نحو أسبوعين.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر ( Zweitmarkt ): إذا لم يحالفك الحظ في القرعة، يمكن للأعضاء الدخول إلى Zweitmarkt عبر بوابة التذاكر الرسمية. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور بيع تذاكرهم هناك بالقيمة الاسمية.

الجمهور العام: نادرًا ما تصل التذاكر إلى البيع العام المفتوح. وإذا تبقى أي عدد منها بعد تخصيص الأعضاء والقرعة، تُطرح على البوابة الرسمية، لكنها تنفد خلال دقائق.

منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية: تدرج منصات تجميع إعادة البيع والأسواق التابعة لجهات خارجية، مثل StubHub، التذاكر الخاصة بالمباريات ذات الطلب المرتفع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد FC شالكه 04 على ملعب Stadion An der Alten Försterei بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (مباشرة من النادي)

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على تذاكر عبر قرعة تذاكر يونيون برلين الرسمية أو منصة التبادل الرسمية للنادي (Zweitmarkt)، فإن الأسعار القياسية بالقيمة الاسمية تُعد من بين الأكثر انخفاضًا في كرة القدم الأوروبية:

تذاكر الوقوف ( Stehplatz ): نحو 13 £ إلى 17 £ (15 € إلى 20 €)

تذاكر الجلوس ( Sitzplatz ): نحو 25 £ إلى 55 £ (30 € إلى 65 €)

تذاكر التخفيض / الشباب: أسعار الفئة الأقل تبدأ من 9 £ إلى 13 £ (10 € إلى 15 €)

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع

تنفد التذاكر تقريبًا دائمًا لدى الأعضاء الرسميين للنادي، ويؤدي الطلب على مواقع الأسواق الثانوية مثل StubHub إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير:

مقاعد إعادة البيع الأساسية: توقع أن تبدأ الأسعار من نحو 135 £ إلى 150 £ (173 $+) للتذكرة الواحدة.

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار المقاعد ذات الطلب المرتفع عبر المنصات الثانوية نحو 250 £ إلى 450 £ ، مع وصول أسعار المقاعد المميزة أو المركزية إلى 500 £+ للتذكرة الواحدة في أوقات ذروة الطلب.

يونيون برلين ضد شالكه 04 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة يونيون برلين وشالكه 04

حقق يونيون برلين انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-2 على آينتراخت براونشفايغ في كأس ألمانيا يوم 23 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 2-4 أمام إيبسويتش تاون في مباراة ودية، وفاز 3-2 على أريس ليماسول، وتعادل 2-2 مع كالياري، وخسر 1-2 أمام دينامو دريسدن. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل يونيون 10 أهداف واستقبل 10 أهداف.

فاز شالكه 04 في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-2 بعد الوقت الإضافي على هالشر إف سي في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وهي المباراة التي سجل فيها Edin Dzeko هدفين. وقبل ذلك، خسر شالكه 0-3 أمام ريال مدريد و0-3 أمام أتالانتا في مباراتين وديتين استعدادًا للموسم، لكنه فاز 5-0 على هيسن كاسل و3-1 على Fagiano Okayama FC في وقت سابق من الصيف. وسجل شالكه 15 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

يونيون برلين ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 19 فبراير 2023، عندما تعادل يونيون برلين وشالكه 04 بنتيجة 0-0 في الدوري الألماني على ملعب ألته فورستراي. وأسفرت المواجهات الخمس الموثقة بين الطرفين في الدوري الألماني عن فوز واحد لشالكه وفوز واحد ليونيون برلين وثلاثة تعادلات. وجاءت النتيجة الأكبر يوم 27 أغسطس 2022، حين فاز يونيون برلين 6-1 خارج أرضه على شالكه. وانتهت المباريات الثلاث الأخرى كلها بالتعادل، بما في ذلك تعادل 1-1 في أكتوبر 2020 وتعادلان سلبيان.

ترتيب يونيون برلين وشالكه 04

في جدول ترتيب الدوري الألماني الحالي، يحتل شالكه 04 المركز 15 بينما يأتي يونيون برلين في المركز 16.