كيفية الحصول على تذاكر يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه يونيون برلين فريق بوروسيا دورتموند يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب ألته فورستراي في برلين.

تاريخيًا، تفوق بوروسيا دورتموند في هذه المواجهة، بعدما جمع 11 انتصارًا خلال 16 لقاءً رسميًا بين الفريقين. وفي المقابل، أثبت يونيون برلين صعوبته على ملعبه الشهير، ستاديون آن دير ألتن فورستراي، إذ نجح مرارًا في تحقيق مفاجآت بارزة على أرضه أمام دورتموند.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت 17 أكتوبر 2026، على ملعب ألته فورستراي في برلين.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 09:30 Alte Foersterei

كيفية شراء تذاكر مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند على ستاديون آن دير ألتن فورستراي، لديك بعض الخيارات الرسمية والثانوية، رغم أن الطلب مرتفع للغاية نظرًا إلى السعة الصغيرة للملعب، التي تبلغ نحو 22,000 مقعد.

قرعة تذاكر يونيون برلين FC Union Berlin للأعضاء فقط:

تُطرح التذاكر أولًا أمام الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم عبر نظام القرعة الرسمي للتذاكر من خلال بوابة بيع التذاكر الخاصة بالنادي ( Zeughaus ).

إذا كنت تحمل عضوية، يمكنك دخول القرعة للمباراة التي تختارها قبل انطلاقها بنحو أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

سوق إعادة البيع الرسمي ليونيون برلين (Zweitmarkt):

إذا لم يحالفك النجاح في القرعة أو فاتتك، يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى السوق الثانوية الرسمية للنادي ( Zweitmarkt ).

تذاكر قطاع الجماهير الضيفة، لمشجعي بوروسيا دورتموند:

تُخصص تذاكر المدرج المخصص للفريق الضيف حصريًا عبر نظام بيع التذاكر الرسمي الخاص ببوروسيا دورتموند ( BVB Ticket-Shop ).

أسهل طريقة لضمان مقعد من دون عضوية أو دخول القرعة هي شراء باقات الضيافة وكبار الشخصيات الرسمية مباشرة عبر موقع يونيون برلين، لكن ذلك يأتي بسعر أعلى بكثير.

باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية:

أسهل طريقة لضمان مقعد من دون عضوية أو دخول القرعة هي شراء باقات الضيافة وكبار الشخصيات الرسمية مباشرة عبر موقع يونيون برلين، لكن ذلك يأتي بسعر أعلى بكثير.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند على ما إذا كنت ستشتريها بالسعر الرسمي من خلال الحصة المخصصة من النادي، أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية.

1. الأسعار الرسمية الأصلية

إذا نجحت في الحصول على تذكرة مباشرة عبر قرعة يونيون برلين الرسمية (Zeughaus) أو السوق الثانوية (Zweitmarkt)، فإن أسعار البالغين القياسية تقع عمومًا ضمن النطاقات التالية:

المدرجات المخصصة للوقوف (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): نحو 17 إلى 20 يورو

المدرج الرئيسي المخصص للمقاعد (Sektor 1): نحو 30 إلى 45 يورو، بحسب فئة المقعد

تذاكر التخفيضات والأطفال: نحو 6 إلى 21 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية: نحو 180 إلى 450+ يورو للفرد، في المباريات ذات الطلب المرتفع مثل مواجهة بوروسيا دورتموند

2. أسعار السوق الثانوية

نظرًا إلى السعة المحدودة للغاية لملعب ستاديون آن دير ألتن فورستراي، التي تبلغ نحو 22,000 متفرج، وارتفاع الطلب عند مواجهة المنافسين من الصف الأول، فإن الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثلStubHubتتغير بحسب حجم المعروض وجودة المقعد والطلب على المباراة:

سعر البداية العام في السوق الثانوية: نحو 180 إلى 220 يورو لدخول أساسي في أماكن الوقوف أو الجلوس.

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 250 إلى 500+ يورو بحسب زاوية الرؤية وموقع المقعد.

يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة يونيون برلين وبوروسيا دورتموند

فاز يونيون برلين في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا 14 هدفًا خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه بنتيجة 1-3 أمام شالكه 04 في الدوري الألماني، حيث لم يكن هدف تيم سكاركه المتأخر سوى هدف لحفظ ماء الوجه. أما الأسبوع السابق، فشهد خسارة ثقيلة بنتيجة 0-4 أمام باير ليفركوزن، واستقبل يونيون الآن ثلاثة أهداف على الأقل في مباراتين متتاليتين بالدوري.

فاز بوروسيا دورتموند في آخر خمس مباريات خاضها كلها، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا أربعة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 على إس سي بادربورن في الدوري الألماني، كما حقق دورتموند أيضًا انتصارًا 3-2 على فياريال في دوري أبطال أوروبا، وفوزًا خارج أرضه 2-3 على هوفنهايم خلال الفترة نفسها. وحافظ دورتموند على نظافة شباكه في مباراتين من آخر خمس مواجهات.

يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 24 يناير 2026، حين فاز بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 على ملعب ألته فورستراي في الدوري الألماني. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز دورتموند أربع مرات مقابل مرة واحدة ليونيون برلين، مع تسجيل دورتموند 14 هدفًا واستقبال ثلاثة أهداف في تلك اللقاءات.