يستضيف ياجييلونيا بياليستوك فريق كريستال بالاس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب ستاديون مييسكي في بياليستوك.

يخوض ياجييلونيا هذه المرحلة من المنافسة محافظًا على صلابة دفاعية في ملعبه، بعد سلسلة من الانتصارات الأخيرة في المسابقات المحلية والكأس. ويخوض كريستال بالاس هذه المواجهة الأوروبية ساعيًا للتعامل مع جدول مزدحم بالمباريات وانتزاع نقاط مهمة خارج ملعبه في ترتيب مرحلة الدوري.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار.

متى تقام مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس على ملعب ستاديون مييسكي في بياليستوك يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

كيف تشتري تذاكر مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: شراء التذاكر مباشرة عبر المواقع الرسمية أو شباك التذاكر لدى ياجييلونيا بياليستوك أو كريستال بالاس هو الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على مقاعد.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تذاكر الناديين تمامًا، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام عبر منصات مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات السفلية أو تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 20 إلى 40 يورو.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين، تعرض منصات مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب:

تذاكر المستوى الأساسي: تبدأ من نحو 50 إلى 65 يورو .

تبدأ من نحو . متوسط الأسعار في السوق: يتراوح حول 95 إلى 110 يورو

يتراوح حول المقاعد المميزة والمقاعد القريبة من منتصف المدرجات المواجهة للملعب: تصل الأسعار إلى ما بين 150 و250 يورو أو أكثر.

ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

أداء ياجييلونيا بياليستوك وكريستال بالاس مؤخرًا

حقق ياجييلونيا بياليستوك أربع انتصارات وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على جي كي إس كاتوفيتسه بنتيجة 1-0 في الدوري البولندي، كما فاز على ليخيا غدانسك بنتيجة 6-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام ليفسكي صوفيا في الدوري الأوروبي. وسجل ياجييلونيا تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال المباريات الخمس، ما يعكس صلابة دفاعية على أرضه.

فاز كريستال بالاس مرة واحدة وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهيرست بارك، كما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 وتوتنهام هوتسبور بنتيجة 2-0. وجاء فوزه الوحيد في هذه الفترة على حساب فولهام في كأس كاراباو. واستقبل بالاس سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف سجلها.

ياجييلونيا بياليستوك ضد كريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين ياجييلونيا بياليستوك وكريستال بالاس في آخر خمس مباريات مسجلة.