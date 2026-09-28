يعود منتخب ويلز إلى المستوى الأعلى في دوري الأمم الأوروبية. ولم يتعرض منتخب ويلز لأي خسارة خلال النسخة الماضية من البطولة، إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث، وأنهى مشواره في صدارة مجموعته. احجز تذاكرك لمبارياته المقبلة اليوم.

وبعد مباراتين صعبتين خارج أرضه في دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال والدنمارك، يعود منتخب ويلز إلى أرضه لمواجهة النرويج يوم الخميس 1 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وسيلعب منتخب ويلز أمام المنتخبات الثلاثة جميعها ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات، على أن يتأهل أول منتخبين إلى ربع النهائي في مارس.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة ويلز ضد النرويج على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم الخميس 1 أكتوبر، على أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية عبر الإنترنت من خلال بوابة FAW eTickets.

وقسّم الاتحاد الويلزي لكرة القدم بيع التذاكر إلى مرحلتين:

البيع بالأولوية : انطلق في الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة 11 سبتمبر لأعضاء Red Wall لموسمي 2026-28، وكان بإمكان كل عضو شراء ما يصل إلى 4 تذاكر.

البيع العام : انطلق في الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر للجمهور العام، مع إتاحة شراء ما يصل إلى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

أما بالنسبة إلى جماهير النرويج الزائرة، فقد جرى تخصيص التذاكر عبر الاتحاد النرويجي لكرة القدم (NFF).

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية من 30.00 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و9.50 جنيهًا إسترلينيًا للصغار، ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل.

ويصنّف الاتحاد الويلزي لكرة القدم (FAW) تذاكر المباريات الفردية إلى ثلاث فئات سعرية مختلفة بناءً على زاوية الرؤية من المقاعد.

الفئة 1 (مميزة / على طول خط التماس) : تمتد هذه المقاعد المميزة بمحاذاة الخطوط الجانبية الرئيسية للملعب. وتشمل المدرج الكبير (الغربي) ومدرج نينيان (الشرقي)، اللذين يقدمان أكثر زوايا المشاهدة توازنًا لأحداث المباراة. (نطاق الأسعار: 15-40 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 2 (عادية / الزوايا) : تقع هذه المقاعد العادية في المنطقة التي تلتقي فيها الجوانب مع نهايتي المرمى، ما يوفر زوايا مشاهدة قطرية للملعب. (نطاق الأسعار: 10-35 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 3 (مدرج العائلات / خلف المرمى) : تقع هذه المقاعد خلف المرميين. وتشمل مدرج كانتون، موطن مجموعات المشجعين الأكثر صخبًا، ومدرج العائلات المخصص. (نطاق الأسعار: 5-30 جنيهًا إسترلينيًا)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كارديف سيتي

يعد ملعب كارديف سيتي أحد أبرز المنشآت الرياضية في ويلز، إذ يستضيف مباريات كل من نادي كارديف سيتي لكرة القدم والمنتخب الويلزي لكرة القدم. وافتتح رسميًا في عام 2009، وهو ثاني أكبر ملعب في ويلز بعد ملعب برينسيباليتي، بسعة جماهيرية تبلغ 33,280 متفرجًا.

ولمدة 99 عامًا، لعب كارديف سيتي في نينيان بارك الأسطوري والمهيب. وبحلول أوائل الألفية الجديدة، أصبح الملعب القديم متقادمًا، فجرى اعتماد خطط لإنشاء ملعب جديد بالكامل بمقاعد لمساعدة النادي على التحديث.

وبدأ البناء في عام 2007 على موقع ملعب ليكويث لألعاب القوى القديم، وبلغت تكلفة المشروع نحو 48 مليون جنيه إسترليني. وافتتح ملعب كارديف سيتي الجديد أبوابه بمباراة ودية أمام النادي الاسكتلندي سيلتيك في يوليو 2009، وانتهت بالتعادل 0-0.

لحظات لا تُنسى في ملعب كارديف سيتي

ملحمة بلجيكا (2015) : فاز منتخب ويلز على بلجيكا 1-0 بفضل هدف أسطوري من جاريث بيل، مسجلًا رقمًا قياسيًا للحضور في الملعب بلغ 33,280، وممهدًا الطريق نحو مشواره التاريخي في يورو 2016.

التأهل إلى كأس العالم (2022) : غنّى "الحائط الأحمر" بكل ما أوتي من حماس تحت الأضواء الكاشفة، حين فاز منتخب ويلز على أوكرانيا 1-0، ليضمن بذلك تأهله إلى أول كأس عالم له منذ 64 عامًا.

ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي (2014) : خطف الملعب الأضواء عندما استضاف كأس السوبر الأوروبي. وفاز ريال مدريد على إشبيلية 2-0، مع تسجيل النجم كريستيانو رونالدو هدفي المباراة على أرضية كارديف.

الروك أند رول: وبالطبع لا يقتصر استخدامه على الرياضة فقط. فالملعب يعد أيضًا ساحة رئيسية للحفلات الموسيقية، وقد استضاف أسماء كبرى مثل بون جوفي، وإلتون جون، ورود ستيوارت، وStereophonics.

كيفية الوصول إلى هناك

بالقطار: واحدة من أسهل الطرق للوصول إلى الملعب من وسط كارديف.

محطة نينيان بارك - هي الأقرب إلى الملعب، إذ تبعد 5 دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن بوابات الملعب.

محطة جرانجتاون - خيار ممتاز آخر، وتبعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن الملعب.

بالحافلة: تضم كارديف خطوط حافلات منتظمة تتوقف مباشرة بجوار الملعب.

حافلة يوم المباراة (الخط 95) - خلال موسم كرة القدم، تشغّل Cardiff Bus حافلات نقل خاصة. وتنطلق كل 15 دقيقة بدءًا من قبل ساعتين من صافرة البداية، من شارع وود (الموقف JB) في وسط المدينة.

الخطوط العادية - يمكنك استقلال الحافلات 1 أو 2 أو 95 أو 95A من وسط المدينة. انزل عند طريق سلوبر أو موقف ASDA Leckwith Road.

بالسيارة: يسهل الوصول إلى الملعب من الطريق السريع، ويقع في الرمز البريدي CF11 8AZ.

الاتجاهات - غادر الطريق السريع M4 عند المخرج 33. اسلك الطريق المزدوج A4232 باتجاه كارديف/باري، ثم اخرج عند تحويلة B4267 المؤشرة إلى الملعب.

مواقف السيارات - تُغلق مواقف سيارات الملعب عادة قبل 60 دقيقة من انطلاق المباراة لأسباب تتعلق بالسلامة. تجنب ركن السيارة في مجمع البيع بالتجزئة القريب، إذ يفرض حدًا صارمًا يبلغ 90 دقيقة، وتُحرر فيه مخالفات بكثافة في أيام المباريات.

مباراة ويلز ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ويلز ضد النرويج: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: ويلز (#38) ضد النرويج (#19)

يمر منتخب ويلز حاليًا بسلسلة من 4 مباريات من دون فوز. فمنذ تبدد حلمه في كأس العالم على يد البوسنة والهرسك خلال الملحق في مارس، تعادل في مباراتين وديتين أمام أيرلندا الشمالية وغانا، وخسر أمام رومانيا.

ويدخل منتخب النرويج المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مستواه في صيف كأس العالم 2026. وقد تجاوز كل محاولاته السابقة على الساحة العالمية ببلوغه الدور ربع النهائي. وشهدت كل مباراة من آخر ثماني مباريات للنرويج تسجيل هدفين على الأقل، كما فشل في الخروج بشباك نظيفة في أي من تلك المواجهات.

ويلز ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يبلغ سجل المواجهات المباشرة عبر التاريخ بين ويلز والنرويج 4 انتصارات للنرويج و3 انتصارات لويلز و4 تعادلات من أصل 11 مواجهة. وخلال تلك اللقاءات، سجلت النرويج 15 هدفًا، مقابل 14 هدفًا لويلز.

أقيمت آخر مباراة بين المنتخبين في عام 2011، حين حقق منتخب ويلز فوزًا مريحًا 4-1 على النرويج في مباراة ودية على ملعب كارديف سيتي. وافتتح جاريث بيل التسجيل بتسديدة طائرة، ثم أضاف المدرب الويلزي الحالي كريج بيلامي هدفًا بتسديدة مقوسة. وقلصت النرويج الفارق عبر إريك هوسيكليب، لكن ثنائية متأخرة من البديل سام فوكس حسمت فوزًا كبيرًا لويلز.