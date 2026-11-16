كيفية الحصول على تذاكر وست هام يونايتد ضد ميدلسبره: الأسعار وموعد المباراة وتذاكر اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف وست هام يونايتد فريق ميدلسبره يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب لندن في مدينة لندن.

جاءت أحدث مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2016–17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت تعادلهما 1-1 على ملعب لندن وفوز وست هام 3-1 على ملعب ريفرسايد. وقبل تلك الفترة في الدوري الممتاز، التقى الفريقان من حين لآخر في التشامبيونشيب خلال موسم 2011–12، حيث فاز وست هام خارج أرضه 2-0، ثم تعادلا 1-1 في لندن.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره على ملعب لندن في مدينة لندن يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 15:00 ملعب لندن الأولمبي

كيفية شراء تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لوست هام يونايتد أو من مكتب تذاكر النادي، وهي الطريقة الأكثر أمانًا والمعتمدة لمشجعي الفريق المضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العادية: تبدأ عادة من نحو 25 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادة من نحو . التذاكر المخفضة والمقاعد المخصصة: تتراوح أسعارها بين 10 و30 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها بين . المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها بين 40 و50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي أو المقاعد العادية: تبدأ أسعارها من نحو 20 إلى 27 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها من نحو . متوسط الأسعار على منصات إعادة البيع: يبلغ عادة نحو 88 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب موقع المقعد المحدد ومستوى الطلب.

وست هام يونايتد ضد ميدلسبره في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وست هام يونايتد وميدلسبره

فاز وست هام في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في التشامبيونشيب، وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا. وكانت أحدث مبارياته خسارة 2-1 خارج أرضه أمام بلاكبيرن روفرز في 7 نوفمبر، كما تعادل 3-3 خارج أرضه مع كارديف سيتي في أول مباراة يقودها باركر. وسجل وست هام سبعة أهداف واستقبلت شباكه أحد عشر هدفًا خلال المباريات الخمس، فيما أبرزت الهزائم الثلاث المتتالية قبل التعادل مع كارديف الفترة الصعبة التي كلّفت نونو منصبه.

فاز ميدلسبره في اثنتين من آخر خمس مباريات له، وتعادل في اثنتين وخسر واحدة. وكانت أحدث نتائجه التعادل 0-0 خارج أرضه مع واتفورد في 7 نوفمبر، بعد الخسارة 2-0 خارج أرضه أمام ريكسهام في 4 نوفمبر. وقبل هاتين النتيجتين، فاز ميدلسبره على تشارلتون أثلتيك 3-0 وبولتون واندررز 5-1، ليُظهر الجودة الهجومية التي جعلته الفريق الأبرز في المسابقة على مدار الموسم.

وست هام يونايتد ضد ميدلسبره: سجل المواجهات الأخيرة

التقى الناديان آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2017، حين فاز وست هام 3-1 على ملعب ريفرسايد. وقبل ذلك، كانت أحدث مواجهة بينهما في شرق لندن قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب لندن في أكتوبر 2016. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، فاز وست هام مرتين ولم يفز ميدلسبره بأي مباراة، وانتهت مباراتان بالتعادل، إضافة إلى تعادل آخر. وجاءت آخر مواجهة بين الناديين في التشامبيونشيب في مارس 2012، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب لندن.