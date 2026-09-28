كيفية الحصول على تذاكر هولندا ضد صربيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية - المستوى A، ومعلومات المباراة، والمبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف هولندا منتخب صربيا في مواجهة مرتقبة وحاسمة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب فيليبس في أيندهوفن يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة بين منتخبين أوروبيين من الصف الأول، يسعيان إلى حصد نقاط مهمة في ترتيب المجموعة.

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متى تنطلق مباراة هولندا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة هولندا ضد صربيا على ملعب فيليبس في أيندهوفن، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة في الوقت الحالي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 فيليبس

أين يمكن شراء تذاكر مباراة هولندا ضد صربيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات هولندا الدولية على أرضها. وتعد بوابة KNVB الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا ضد صربيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة تذاكر KNVB الرسمية من €35 لدخول المدرجات العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقاعد والرؤية داخل ملعب فيليبس.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من €70 للمقعد الواحد، مع خضوع السعر النهائي لحجم الطلب الفوري في السوق والمخزون المتاح.

هولندا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج هولندا ضد صربيا

فاز منتخب هولندا في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع المغرب في كأس العالم يوم 30 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت مشواره في البطولة. وقبل ذلك، فاز على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في البطولة نفسها، وتعادل 2-2 مع اليابان. وسجل المنتخب الهولندي 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

فاز منتخب صربيا في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 5-1 أمام المكسيك، كما خسر 3-0 أمام كل من كابو فيردي وإسبانيا. وجاء انتصاراه على حساب السعودية ولاتفيا، وكلاهما بنتيجة 2-1. وسجلت صربيا ثمانية أهداف واستقبلت 14 هدفًا خلال تلك السلسلة.

هولندا ضد صربيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

المباراة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين شهدت فوز هولندا على صربيا بنتيجة 1-0 في كأس العالم 2006 يوم 11 يونيو. ويمنح هذا اللقاء الوحيد هولندا سجلًا مثاليًا في بيانات المواجهات المباشرة.



