يواجه هوفنهايم فريق شتوتجارت يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب SNP Arena في زينسهايم.

وانتهت أحدث مواجهة بينهما في الدوري، في مايو 2026، بتعادل مثير 3-3 على الملعب نفسه. وتميل السجلات الإجمالية للمواجهات المباشرة بشكل طفيف لمصلحة شتوتجارت، رغم أن المباريات في زينسهايم تكون عادة غير قابلة للتوقع بالنسبة إلى الطرفين.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية حجز تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت على ملعب SNP Arena في زينسهايم. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد في نطاقك الجغرافي.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 راين نيكار أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني يوم 12 سبتمبر 2026، لديك خياران أساسيان:

المنافذ الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي هي عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لنادي TSG Hoffenheim مباشرة، باعتباره الفريق المضيف للمباراة على ملعب PreZero Arena في زينسهايم. ويمكن لجماهير الفريق الضيف أيضًا التحقق من متجر التذاكر الرسمي لنادي شتوتجارت لشراء مخصصات الجماهير الزائرة، رغم أن ذلك يتطلب غالبًا عضوية رسمية في النادي.

السوق الثانوية ومواقع التجميع: إذا نفدت المخصصات الرسمية، تكون التذاكر متاحة على منصات إعادة بيع التذاكر ومواقع المقارنة مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني يوم 12 سبتمبر 2026 بحسب موقع المقعد، وفئة التذكرة، وما إذا كنت تشتري عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع الثانوية:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تبدأ أسعار التذاكر العادية التي تُشترى مباشرة عبر المنافذ الرسمية للنادي عادة من حوالي 15 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر مناطق الوقوف (Stehplatz). أما تذاكر المقاعد (Sitzplatz) فتتراوح عمومًا بين 30 و70 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب مدى قربك من أرضية الملعب أو المدرجات الوسطى.

السوق الثانوية ومواقع التجميع: على منصات إعادة البيع الخارجية ومواقع تجميع التذاكر التابعة لجهات خارجية، مثل StubHub، تتذبذب الأسعار بحسب الطلب. وتبدأ أسعار التذاكر الأساسية حاليًا في السوق الثانوية من حوالي 40 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا ، فيما تصل أسعار المقاعد المميزة أو المقاعد المركزية في المدرجات المنخفضة إلى 100 إلى 150+ جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.

هوفنهايم ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة هوفنهايم وشتوتجارت

يدخل هوفنهايم المباراة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-0 على إرتسجيبيرجه آوه في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، في انتصار مقنع بالكأس جاء بعد تعادل ودي 2-2 مع توتنهام هوتسبير. وفي وقت سابق من فترة الإعداد للموسم، فاز على كارلسروهر 3-0 وعلى هولشتاين كيل 3-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل هوفنهايم 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويدخل شتوتجارت اللقاء أيضًا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-0 على هانزا روستوك في كأس ألمانيا يوم 21 أغسطس، لكن تلك النتيجة طغت عليها الإصابات التي تعرض لها الفريق خلال المباراة. وتعادل شتوتجارت 2-2 مع Paris FC في أواخر يوليو، وخسر 1-0 أمام فولهام في مباراة ودية يوم 15 أغسطس. وسجل 16 هدفًا خلال المباريات الخمس، لكنه استقبل ثمانية أهداف، وهو نمط يشير إلى أن فريق هونيس يمكن اختراقه دفاعيًا.

هوفنهايم ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في 2 مايو 2026، حين تعادل هوفنهايم وشتوتجارت 3-3 على ملعب SNP Arena في مباراة بالدوري الألماني. وقبل ذلك، انتهت مواجهتهما في الدوري الألماني خلال ديسمبر 2025 على أرض شتوتجارت بالتعادل السلبي. وخلال آخر خمس مواجهات بين الفريقين في الدوري الألماني، لم يتمكن أي منهما من فرض هيمنته، إذ يُظهر السجل تعادلين، وفوزًا واحدًا لشتوتجارت، وتعادلين آخرين، من بينهما تعادل 1-1 في فبراير 2025 وتعادل 1-1 في أكتوبر 2024. ويعود آخر انتصار في هذه البيانات إلى شتوتجارت، الذي تغلب على هوفنهايم 3-0 في زينسهايم في مارس 2024.