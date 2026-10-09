كيفية الحصول على تذاكر هوفنهايم ضد باير ليفركوزن: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف هوفنهايم فريق باير ليفركوزن يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب SNP أرينا في زينسهايم.

تاريخيًا، يتفوق باير 04 ليفركوزن في هذه المواجهة، بعدما حقق 21 انتصارًا مقابل 9 انتصارات لهوفنهايم عبر 36 مباراة سابقة بين الفريقين. وعادة ما تتسم المباريات بين الطرفين بالسرعة وكثرة الأهداف، بمتوسط يزيد على 3 أهداف في المباراة الواحدة، مع نجاح كلا الفريقين بانتظام في هز الشباك.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة هوفنهايم ضد باير ليفركوزن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هوفنهايم ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هوفنهايم ضد باير ليفركوزن على ملعب SNP أرينا في زينسهايم يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 7 25 أكتوبر 2026 - 10:30 راين نيكار أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هوفنهايم ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen في الدوري الألماني على ملعب PreZero Arena (SNP Arena):

1. متجر تذاكر TSG Hoffenheim الرسمي

موقع النادي: الخيار الأكثر مباشرة هو الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الإلكترونية لنادي TSG Hoffenheim.

أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية الوصول المبكر قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام.

2. الحصة الرسمية للجماهير الضيفة (مشجعو باير ليفركوزن)

المدرج المخصص للضيوف: يمكن للجماهير التي تساند ليفركوزن شراء التذاكر المخصصة للقسم الضيف مباشرة عبر متجر تذاكر Bayer 04 Leverkusen الرسمي .

3. منصات سوق التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا كانت الخيارات الرسمية للنادي قد نفدت بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عامة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الألماني المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen على ملعب PreZero Arena (SNP Arena) بحسب فئة المقاعد والفئة العمرية أو حالة الخصم:

1. التذاكر الرسمية للنادي (السعر الأصلي)

تذاكر الوقوف (Stehplätze / Away Blocks G1 & G2):

السعر الكامل: €15 – €18 خصومات / سعر مخفض: €12 – €17

مقاعد بلوك العائلات (Blocks U & V):

الأطفال (حتى 14 عامًا): €12 – €20 باقات الكبار: €30 – €45

تذاكر المقاعد العادية (Sitzplätze):

الفئة 2 / الزوايا والطابق العلوي: €30 – €65 الفئة 1 / المدرج الرئيسي والجهة الطولية في الطابق السفلي: €65 – €115+

ضيافة VIP والشركات:

تتراوح الأسعار من €100 – €250+ للفرد الواحد بحسب إمكانية دخول الصالة وباقة الضيافة.



2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

أماكن الوقوف / الدخول العام : تبدأ من نحو €33 – €55

تذاكر المقاعد المحجوزة : تتراوح بين €70 – €200+ بحسب الطلب وموقع المقعد.

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هوفنهايم وباير ليفركوزن

فاز هوفنهايم في مباراة واحدة وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وهي سلسلة تؤكد حجم التحدي الذي ينتظر إيلتسر. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-1 أمام بادربورن في الدوري الألماني، كما خسر أيضًا 2-0 أمام OFI كريت في الدوري الأوروبي. ويمثل الفوز 2-1 على أرضه أمام شتوتجارت النتيجة الإيجابية الوحيدة له خلال هذه الفترة. وسجل هوفنهايم سبعة أهداف عبر هذه المباريات الخمس، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

أما ليفركوزن، فقد حقق سلسلة حديثة أكثر إقناعًا، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وخسر مرة واحدة فقط. وكانت أبرز نتيجة هي الانتصار 4-0 على يونيون برلين، ثم تبعه بفوز 2-0 على RB Leipzig في آخر مباراة. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة بنتيجة 3-2 أمام إلفيرسبيرج في بداية هذا المشوار. وسجل ليفركوزن تسعة أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 17 يناير 2026، حين فاز هوفنهايم 1-0 على أرضه في الدوري الألماني. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليفركوزن بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لهوفنهايم، رغم أن TSG أظهر قدرته على حصد النقاط من منافسه على ملعب SNP أرينا.