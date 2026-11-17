يستضيف هبوعيل بئر السبع يوفنتوس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب رابيد جيوليستي في بوخارست.

تمثل هذه المباراة في الدوري الأوروبي أول مواجهة رسمية على الإطلاق بين هبوعيل بئر السبع ويوفنتوس. ومع ما تحمله الجولة السادسة من أهمية كبيرة للتأهل والتصنيف، يواجه كل فريق ضغوطًا مختلفة لتقديم أداء جيد مع اقتراب مرحلة الدوري من نهايتها.

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متى تبدأ مباراة هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس على ملعب رابيد جيوليستي في بوخارست يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

كيف تشتري تذاكر هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي؟

إليكم خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الشراء مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية لهبوعيل بئر السبع أو يوفنتوس هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي ومن الحصص الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة العادية على طول الملعب: تبدأ أسعارها من نحو 52 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الفئة الأقل سعرًا: تبدأ عمومًا من نحو 140 إلى 215 يورو.

هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هبوعيل بئر السبع ويوفنتوس

عانى هبوعيل بئر السبع من تذبذب النتائج، إذ لم يفز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، وخسر أربعًا منها وتعادل في واحدة. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-0 أمام أوفي كريت في الدوري الأوروبي، كما خسر 4-0 أمام يونيون سان جيلواز في وقت سابق من البطولة. وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس، فيما جاءت نقطته الوحيدة من التعادل 0-0 مع دينامو زغرب.

يخوض يوفنتوس المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة التعادل 2-2 خارج أرضه مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وسبقها الفوز 2-1 على أزد ألكمار في الدوري الأوروبي و2-0 على نابولي في الدوري الإيطالي. وسجل فريق تورينو سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال هذه السلسلة، وإن ظلت الهزيمة أمام جنوى نقطة سلبية حديثة في سلسلة نتائج تتحسن بخلاف ذلك.

هبوعيل بئر السبع ضد يوفنتوس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين هبوعيل بئر السبع ويوفنتوس.