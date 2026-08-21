يلتقي هامبورج إس في مع ماينز 05 يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج.

يدخل الفريقان مواجهة بداية الموسم بهدف حصد نقاط مهمة تساعدهما على بناء زخم إيجابي في دوري الدرجة الأولى. وانتهت مواجهتهما السابقة في الدوري الألماني خلال فبراير 2026 بالتعادل 1-1 على ملعب ميوا أرينا.

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متى تنطلق مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تقام مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج.

الدوري الألماني - الجولة 2 6 سبتمبر 2026 - 09:30 إمتيك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 في الدوري الألماني على ملعب Volksparkstadion، اتبع هذه القنوات الرسمية والموثوقة:

مكان الشراء: زر بوابة التذاكر الرسمية لهامبورج إس في ( hsv.de ).

المتجر الرسمي لتذاكر هامبورج إس في (القناة الأساسية)

أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي الرسميون في HSV على وصول مبكر إلى مبيعات تذاكر المباريات المنزلية قبل طرحها للجمهور العام. الطرح العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع العام قبل يوم المباراة بنحو أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

الحصة الرسمية لماينز 05 للمشجعين الضيوف

مكان الشراء: إذا كنت تشجع ماينز 05، فاشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). القسم: يجلس مشجعو الفريق الضيف في المدرج المخصص للزوار ( Gastbereich ) في فولكسبارك شتاديون.

المنصات الثانوية: إذا نفدت الخيارات الأساسية، تُدرج التذاكر على محركات بحث التذاكر والمنصات الثانوية مثل StubHub .



كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة Hamburger SV vs. Mainz 05 على ملعب فولكسبارك شتاديون على فئة المقاعد وما إذا كنت ستشتريها مباشرة أو عبر السوق الثانوية:

الأسعار الرسمية المباشرة (متجر تذاكر HSV)

أماكن الوقوف ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

المقاعد العادية ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (تختلف حسب المستوى أو الزاوية أو الرؤية المركزية)

VIP والضيافة:200 €+

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا كنت ستشتري عبر منصات إعادة البيع الموثقة أو الأسواق المجمعة:

الأسعار الابتدائية: تبدأ مقاعد الفئة العليا من نحو 55 $ - 65 $ (حوالي 50 € - 60 €).

المقاعد المتوسطة: تتراوح أسعار مقاعد المستوى السفلي القياسية ( Unterrang ) والرؤية المركزية بين 85 $ - 185 $ (حوالي 78 € - 170 €).

المقاعد المميزة: تتراوح أسعار الصفوف المركزية السفلية أو أقسام خط الوسط بين 200 $ - 450 $+ .

هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة هامبورج إس في وماينز 05

يدخل هامبورج إس في هذه المباراة بسجل في الفترة التحضيرية يتضمن انتصارين وتعادلاً واحداً وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على تولوز في 15 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع ليل قبل ذلك بأسبوع. وشكلت الخسارتان أمام إيفرتون ورابيد فيينا أبرز النقاط السلبية في برنامجه التحضيري. وسجل HSV تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل ثمانية، ما يشير إلى أن منظومته الدفاعية تحتاج إلى مزيد من التماسك مع عودة المنافسات الرسمية.

ظهر ماينز 05 بمستوى قوي طوال الفترة التحضيرية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على AFC Bournemouth في 15 أغسطس، كما حقق انتصاراً كبيراً 4-0 على باريس إف سي. وكان التعادل 3-3 مع أودينيزي المناسبة الوحيدة التي فقد فيها فريق فيشر نقاطاً. وسجل ماينز 13 هدفاً في خمس مباريات ودية مقابل استقبال أربعة فقط، وهو سجل يشير إلى قوة هجومية منظمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

هامبورج إس في ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف ماينز فريق HSV في الدوري الألماني يوم 20 فبراير 2026. وقبل ذلك، ألحق هامبورج إس في هزيمة ثقيلة بماينز بنتيجة 4-0 على ملعب فولكسبارك شتاديون في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الألماني، حقق كل فريق فوزاً واحداً، فيما اكتملت الحصيلة بثلاثة تعادلات.

ترتيب هامبورج إس في وماينز 05

في جدول الدوري الألماني، يحتل هامبورج إس في حالياً المركز العاشر، بينما يأتي ماينز 05 بعده بمركزين في المركز الثاني عشر.