يواجه هامبورج إس في فريق إف سي كولن يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج.

التقى الفريقان في وقت سابق من مارس 2026، وتعادلا 1-1 في مباراة متقاربة على الملعب ذاته. وسيسعى هامبورج إس في إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه من أجل حصد نقاط مهمة مبكرًا في مشوار الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج، ضمن منافسات موسم 2026/27 من الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 4 19 سبتمبر 2026 - 09:30 إمتيك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في الدوري الألماني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد 1. إف سي كولن عبر المنصات الرسمية والثانوية:

متجر تذاكر HSV الرسمي: بما أن هامبورج إس في يستضيف هذه المباراة على ملعب فولكسباركشتاديون، فإن التذاكر متاحة بشكل أساسي عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي (hsv.de/tickets). ويحصل أعضاء النادي على أولوية الوصول إلى مرحلة البيع المسبق قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة عبر البيع العام، يدير هامبورج إس في منصة رسمية ثانوية لتبادل التذاكر على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالقيمة الاسمية.

حصة جماهير الفريق الضيف (إف سي كولن): يمكن لجماهير إف سي كولن الزائرة شراء التذاكر المخصصة للقطاع الضيف عبر بوابة الأعضاء الرسمية لنادي 1. إف سي كولن (fc.de)، شريطة أن يكونوا أعضاء مسجلين في النادي.

المنصات الثانوية: غالبًا ما تعرض منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها للمباراة، رغم أن الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي يظل موصى به بشدة لضمان الدخول وتجنب رسوم الزيادة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد إف سي كولن في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد 1. إف سي كولن على ملعب فولكسباركشتاديون على ما إذا كنت ستشتريها مباشرة من النادي بالقيمة الاسمية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (متجر تذاكر HSV)

قسم الوقوف (Nordtribüne / Stehplatz): نحو 16 € إلى 22 €.

المقاعد العادية (Unterrang & Oberrang): نحو 30 € إلى 76 € بحسب القسم والرؤية.

باقات الضيافة وVIP: نحو 220 € إلى 450 €+، وتشمل دخول الصالة، وخدمات الضيافة، ومقاعد مركزية مميزة.

المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ عادة أسعار إعادة البيع لهذه المباراة تحديدًا من نحو:

الفئة الاقتصادية / أقل المقاعد المتاحة سعرًا: بدءًا من نحو 58 € إلى 92 € لفئة المقاعد الأساسية.

مقاعد الطبقة السفلية المتوسطة / مقاعد خط الوسط: تتراوح بين 93 € و175 €.

العروض المميزة والعروض المتأخرة: تتراوح بين 186 € و326 €+ للإطلالات المركزية القريبة من أرض الملعب.

هامبورج إس في ضد إف سي كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج هامبورج إس في ضد إف سي كولن

حقق هامبورج إس في ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على إس سي فيرل في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وهي نتيجة منحته بداية واثقة في المنافسات الرسمية. وقبل ذلك في فترة الإعداد، تعادل HSV بنتيجة 2-2 مع ليل وفاز على تولوز 2-1، رغم أن الخسارة 2-1 أمام إيفرتون أظهرت أن هناك عملًا لا يزال مطلوبًا على المستوى الدفاعي. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل روثوسن تسعة أهداف واستقبلت شباكه ستة.

يصل إف سي كولن إلى المباراة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على فورتسبورجر كيكرز في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس. كما حقق كولن انتصارين متتاليين على ريال سوسيداد في فترة الإعداد، بنتيجتي 2-1 و2-0، وتعادل 2-2 مع هيرتا برلين. وكانت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة فوزًا وديًا بنتيجة 8-0 على بيرجيش جلادباخ، وهو ما أظهر قوته الهجومية. وسجل كولن 15 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات.

هامبورج إس في ضد إف سي كولن: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 14 مارس 2026، عندما تعادل هامبورج إس في وإف سي كولن 1-1 على ملعب فولكسباركشتاديون. وقبل ذلك، ألحق كولن بهامبورج إس في هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، يتفوق كولن في سجل المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لهامبورج إس في، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.