يواجه هامبورجر إس في فريق شتوتجارت يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج.

تاريخيًا، يتشارك الناديان الألمانيان العريقان في منافسة ثرية على مستوى دوري الدرجة الأولى، مع أفضلية لشتوتجارت في إجمالي الانتصارات بالمواجهات المباشرة. وانتهت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الألماني، في أبريل 2026، بفوز شتوتجارت على أرضه بنتيجة حاسمة 4-0 على ملعب MHP أرينا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 09:30 إمتيك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

يتطلب شراء تذاكر مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت التوجه إما إلى قنوات التوزيع الرسمية للنادي أو إلى الأسواق الثانوية الموثوقة.

المبيعات الرسمية للنادي (موصى بها)

نظرًا لأن هامبورجر إس في هو صاحب الأرض ويستضيف المباراة على ملعب فولكسبارك شتاديون، فإن التذاكر الرسمية تُدار عبر بوابة التذاكر الخاصة بـ HSV.

المتجر الرسمي لتذاكر HSV: أنشئ حسابًا على الموقع الرسمي لتذاكر HSV. وهذه هي القناة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر الأساسية للمباراة مباشرة من النادي بالسعر الاسمي.

مراحل البيع: تُطرح التذاكر على مراحل منظمة:

أعضاء النادي: يحصل الأعضاء الرسميون في HSV على أولوية الوصول لشراء التذاكر أولًا خلال نافذة البيع المسبق. حاملو التذاكر الموسمية: قد يُتاح لحاملي التذاكر الموسمية الحاليين شراء مقاعد فردية إضافية. البيع العام للجمهور: تُطرح أي تذاكر متبقية أمام المشجعين من غير الأعضاء.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة خلال الطرح العام، فإن HSV يدير منصة إعادة بيع رسمية تابعة للنادي على بوابة التذاكر الخاصة به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع تذاكر المباريات الفردية بشكل قانوني بالسعر الاسمي.

مدرج جماهير شتوتجارت الضيوف: إذا كنت تشجع شتوتجارت وترغب في الجلوس في مدرج جماهير الفريق الزائر، فسيتم تخصيص تذاكر هذا القسم عبر البوابة الرسمية لتذاكر شتوتجارت ( vfb.de/tickets ) حصريًا للأعضاء المسجلين في شتوتجارت وروابط المشجعين.

الأسواق الثانوية وإعادة البيع: إذا نفدت جميع المخصصات الرسمية الأولية بالكامل، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر السوق الثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة هامبورجر إس في ضد شتوتجارت على ملعب فولكسبارك شتاديون عادةً بحسب الفئة، وقسم الجلوس، وطريقة الشراء:

الدخول العام الرسمي (السعر الاسمي الأساسي):

منطقة الوقوف (Stehplatz): من 16 € إلى 20 € منطقة الجلوس (Sitzplatz - عادية/الطبقة العلوية): من 35 € إلى 60 € منطقة الجلوس (Sitzplatz - مميزة/الطبقة السفلية): من 65 € إلى 90 €+

إعادة البيع الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): تُباع مباشرة عبر المنصة الرسمية لـ HSV بالسعر الاسمي، وهو نفس تسعير المبيعات الأساسية، مع إضافة رسوم المعالجة القياسية.

الأسواق الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن أسعار منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تتغير بحسب طلب السوق، وغالبًا ما تبدأ من حوالي 70 € إلى 120 € للمقاعد الأساسية، وترتفع بشكل أكبر بكثير للمقاعد المميزة أو عند التوافر في اللحظات الأخيرة.

هامبورجر إس في ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة هامبورجر إس في وشتوتجارت

فاز هامبورج في مباراة واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 5-0 أمام RB Leipzig في الدوري الألماني، بعد هزيمة على أرضه 0-5 أمام ماينز 05 في الأسبوع السابق. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة في تلك السلسلة هي الفوز 3-0 على SC Verl في كأس ألمانيا. وسجل هامبورج خمسة أهداف واستقبل 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس حجم الصعوبات الحالية التي يواجهها.

فاز شتوتجارت في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-2 أمام هوفنهايم، وذلك بعد الفوز 3-1 على Viking في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فاز شتوتجارت على كولون بنتيجة 4-1 في الدوري الألماني قبل أن يتعرض لخسارة 1-5 أمام بايرن ميونخ. وخلال المباريات الخمس، سجل 13 هدفًا واستقبل 10.

هامبورجر إس في ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 12 أبريل 2026، عندما فاز شتوتجارت 4-0 على أرضه في الدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز هامبورج 2-1 على ملعب فولكسبارك شتاديون في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات موثقة بين الطرفين، يتفوق شتوتجارت بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لهامبورج، مع تعادل واحد.