كيفية الحصول على تذاكر هال سيتي ضد إيفرتون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه هال سيتي فريق إيفرتون يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026، على ملعب MKM في هال.

في آخر مواجهة تنافسية بينهما يوم 8 يناير 2022، حقق إيفرتون فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على هال سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب MKM. وقبل ذلك، تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب نفسه يوم 30 ديسمبر 2016.

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متى تنطلق مباراة هال سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة هال سيتي ضد إيفرتون على ملعب MKM في هال، على أن يتم تحديد موعد انطلاقها. ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية بشأن بث هذه المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 09:00 ملعب كيه سي

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

شباك التذاكر الرسمي لصاحب الأرض (هال سيتي): الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لهال سيتي أو عبر الخط الساخن لمكتب التذاكر. تُطرح التذاكر على مراحل، وعادة ما تُمنح الأولوية أولًا لأعضاء النادي الرسميين قبل طرحها للبيع العام إذا تبقت مقاعد.

مخصصات الجماهير الضيفة الرسمية (إيفرتون): يجب على جماهير إيفرتون الراغبة في حضور المباراة شراء تذاكر القطاع المخصص للضيوف مباشرة عبر البوابة الرسمية لشباك التذاكر الخاصة بإيفرتون. وتتطلب هذه التذاكر عمومًا نقاط أولوية أو عضويات رسمية مدفوعة في النادي بسبب ارتفاع الطلب.

باقات الضيافة الرسمية: إذا نفدت تذاكر الدخول العام العادية، يمكن شراء باقات الضيافة الرسمية الخاصة بيوم المباراة وباقات كبار الشخصيات مباشرة من شباك تذاكر النادي أو من شركاء التذاكر المميزين المعتمدين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على ملعب MKM لمباريات هال سيتي البيتية في الدوري الإنجليزي الممتاز عادة بين 24 و36 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، بحسب موقع الجلوس والفئة:

تذاكر البالغين لصاحب الأرض: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة العادية للبالغين على أرض هال سيتي عادة بين 24 جنيهًا إسترلينيًا و 35 جنيهًا إسترلينيًا بحسب منطقة الجلوس.

الفئات المخفضة لصاحب الأرض: تتراوح أسعار التذاكر لكبار السن والشباب والناشئين عادة بين 8 جنيهات إسترلينية و 22 جنيهًا إسترلينيًا .

الجماهير الضيفة: تخضع تذاكر جماهير إيفرتون الضيفة لسقف تحدده قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بحد أقصى 30 جنيهًا إسترلينيًا .

هال سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة هال سيتي وإيفرتون

فاز هال سيتي في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ولم يخسر أي مباراة من آخر خمس مواجهات تنافسية خاضها. وكانت آخر مباراة له تعادلًا سلبيًا 0-0 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 سبتمبر، بينما أسفرت مباراته السابقة في الدوري عن فوز 1-0 خارج أرضه على كوفنتري سيتي يوم 29 أغسطس. ويُعد الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 أغسطس أبرز نتيجة في تلك السلسلة، إلى جانب انتصار في كأس كاراباو على ستوك سيتي. وسجل هال هدفين ولم يستقبل أي هدف خلال مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن هذه الفترة.

حصد إيفرتون سبع نقاط من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، بعدما حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة له تعادلًا 1-1 خارج أرضه أمام بورنموث يوم 29 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق ذلك فوزه 2-0 على كريستال بالاس يوم 22 أغسطس. كما شهدت تلك السلسلة من خمس مباريات فوزًا 4-0 في كأس كاراباو على بريستون نورث إند. وسجل إيفرتون تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل هدفين، وهو سجل يشير إلى فريق يملك فاعلية هجومية رغم اضطرابات نافذة انتقالات صعبة.

هال سيتي ضد إيفرتون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 8 يناير 2022، عندما فاز إيفرتون 3-2 على ملعب MKM. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يملك إيفرتون فوزين مقابل فوزين لهال، مع تعادل واحد. أما أحدث مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن هذه البيانات، فأُقيمت يوم 30 ديسمبر 2016، حين تعادل هال وإيفرتون 2-2 على ملعب MKM.

ترتيب هال سيتي وإيفرتون

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل هال سيتي حاليًا المركز الثاني، بينما يأتي إيفرتون في المركز العاشر.