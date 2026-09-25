كيفية الحصول على تذاكر نيوم ضد أبها: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه نيوم SC فريق أبها يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وفي أحدث مواجهة مباشرة بينهما في يناير 2025، تعادل NEOM SC وأبها بنتيجة 2-2. كما تضيف صفقات بارزة مثل ألكسندر لاكازيت مع NEOM SC وميشي باتشواي مع نادي أبها مزيدًا من النجومية إلى هذه المواجهة.

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متى تنطلق مباراة نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة نيوم SC ضد أبها على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 24 أكتوبر 2026 - 10:00 مدينة الملك خالد الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

في ما يلي أبرز الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين:

1. المنصات الرسمية الأساسية

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المقعد وما إذا كنت تشتري عبر المنصات الرسمية أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل GrintaHub:

الدخول العام / المقاعد المحددة السقف السعري: من 10 ريالات سعودية إلى 90 ريالًا سعوديًا (ما لا يقل عن 30% من مقاعد الملعب محددة السقف عند 30 ريالًا سعوديًا أو أقل وفقًا للوائح الدوري).

فئة الذهبية والفضية (مقاعد جانبية): من 250 ريالًا سعوديًا إلى 600 ريال سعودي.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: 1,500 ريال سعودي فأكثر.

نيوم SC ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوم SC ضد أبها

فاز نيوم SC في ثلاث مباريات وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا أربعة خلال تلك السلسلة. وانتهت مباراته الأخيرة بفوز 4-2 على الفتح، ثم أتبع ذلك بانتصارين متتاليين، من بينهما فوز 2-0 خارج أرضه على الهلال، والانتصار 3-0 على الخليج. وكانت الهزيمتان السابقتان في هذه السلسلة، أمام الرياض والقادسية، هما العثرتين الوحيدتين.

عانى أبها من غياب الثبات، إذ حقق تعادلًا واحدًا وحصد نقطة واحدة من آخر خمس مباريات، مع ثلاث هزائم وتعادل آخر. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل السلبي أمام الدرعية. وخسر أمام النصر والاتفاق والفيحاء في المباريات التي سبقتها، واستقبل ستة أهداف وسجل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

نيوم SC ضد أبها: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة لآخر خمس مباريات بين نيوم SC وأبها. وستُضاف خلفية تاريخية إضافية عندما تصبح السجلات متاحة.