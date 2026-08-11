كيفية الحصول على تذاكر نيوم ضد الفيحاء: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الفيحاء فريق نيوم SC على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مواجهة في الدوري السعودي للمحترفين تجمع بين نادٍ راسخ في دوري الأضواء وأحد أحدث الإضافات إلى المسابقة وأكثرها طموحًا. وضمن نيوم الصعود المباشر بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى بصورة حاسمة في الموسم الماضي، وقد أثار موسمه الأول بين الكبار بالفعل اهتمامًا واسعًا من الجماهير المحايدة التي تترقب كيف سيقدم نادي منطقة تبوك نفسه أمام منافسين متمرسين في الدوري السعودي للمحترفين.

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متى تنطلق مباراة نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 12:50 مدينة الملك خالد الرياضية

كيفية شراء تذاكر نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

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كم تبلغ أسعار تذاكر نيوم SC ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، ومباريات الفيحاء على أرضه ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات تقديم الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وعلى Ticombo ، توفر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة قيمة ممتازة مقارنة بفئات المقاعد المميزة، ما يجعله أفضل نقطة انطلاق للمشجعين الباحثين عن خيارات اقتصادية.

قد تتقلب الأسعار في السوق الثانوية بحسب حجم الطلب، لذا يُنصح بالحجز مبكرًا عبر Ticombo إذا كنت تريد أوسع خيارات المقاعد بأقل الأسعار المبدئية.

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