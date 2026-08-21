لم تزر بعد هذا الموسم كاتدرائية كرة القدم المتمثلة في سانت جيمس بارك؟ لديك الفرصة المثالية قريبًا جدًا، إذ يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق هال سيتي في مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر. احجز تذاكرك اليوم.

جماهير نيوكاسل شاهدت بالفعل بعض المواجهات المثيرة والحافلة بالأحداث في سانت جيمس بارك، رغم أن الموسم الجديد بدأ لتوه. واستهل نيوكاسل مشواره بتعادل ملحمي 2-2 أمام ليفربول في الدوري، ثم تغلب على وست بروم 3-2 في كأس كاراباو، ليعود المشجعون الذين ارتدوا اللونين الأبيض والأسود إلى منازلهم سعداء.

في الموسم الماضي، حقق نيوكاسل انتصارين على أرضه بنتيجتي 2-1 و4-3 على الصاعدين بيرنلي وليدز على الترتيب. وسيأمل ماتياس يايسله، الذي تولى القيادة الفنية في الصيف، أن يحافظ نيوكاسل يونايتد على هذا النسق الانتصاري أمام الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هال سيتي.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل يوم السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم "نظام القرعة": تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي لأعضاء النادي المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر "إعادة البيع": إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون معدومًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين "عادة تحت 18 أو 21 عامًا"، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والحدود العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، وأكد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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