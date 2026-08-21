حظيت مباراة نيوكاسل الافتتاحية للموسم أمام ليفربول على ملعب سانت جيمس باهتمام كبير بوصفها مواجهة لا تُفوَّت، وجاءت توقعات المحللين قبل اللقاء في محلها تمامًا. ورغم أن نيوكاسل فرّط في 3 نقاط من بين يديه، بعدما خطف ليفربول هدف التعادل المتأخر من علامة الجزاء، فإن الجماهير استمتعت بمباراة مثيرة للأعصاب من البداية إلى النهاية.

المحطة التالية لنيوكاسل على أرضه في شمال شرق إنجلترا ستكون أمام بورنموث يوم السبت 5 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة.

ومع تسجيل 12 هدفًا في آخر ثلاث مباريات جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس، فقد تكون على موعد مع مواجهة مذهلة إذا حجزت مقاعدك اليوم. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه نيوكاسل يونايتد فريق بورنموث على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 07:30 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

توجد خيارات متعددة لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، توزّع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): حلّت قرعات السحب العشوائية محل طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام الأسبقية، وذلك للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجّل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بعدة أسابيع للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم اختلاف نسب الخصومات والفئات العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنّف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تكون المقاعد الواقعة في وسط الجانبين وعلى المستوى السفلي أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستوى العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية لدى النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدّد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر منالًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أقصى عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقائمتان