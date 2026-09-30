يواجه نيوكاسل يونايتد فريق أستون فيلا يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في المواسم الأخيرة، شهدت المواجهات بين الفريقين مباريات غزيرة الأهداف، بمتوسط يزيد على ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة خلال آخر ست مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان آخر لقاء تنافسي بينهما قد أُقيم في 14 فبراير 2026 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، حين حقق نيوكاسل فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب فيلا بارك.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 12:30 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك اتباع هذه المسارات الرسمية الأساسية بحسب ما إذا كانت المباراة ستُقام على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل:

الشراء الرسمي المباشر

1. العضوية الرسمية للنادي

المباريات ذات الطلب المرتفع في الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب في الغالب عضوية رسمية سارية في الناديين.

جماهير صاحب الأرض: اشترك في عضوية نيوكاسل يونايتد الرسمية، وذلك لمباريات سانت جيمس بارك. تمنحك العضوية إمكانية الوصول إلى مواعيد طرح التذاكر وأنظمة الاقتراع. جماهير الفريق الضيف: تُخصص تذاكر الفريق الضيف عبر بوابة التذاكر الخاصة بالنادي الزائر، وتكون عادةً محجوزة لأعضاء فئات الولاء الأعلى أو لحاملي التذاكر الموسمية الذين يمتلكون عددًا كافيًا من نقاط الحجز.



2. الاقتراع على التذاكر ومواعيد الطرح العام

نيوكاسل يونايتد (سانت جيمس بارك): تُوزع تذاكر مباريات صاحب الأرض عادةً عبر نظام اقتراع للأعضاء قبل موعد المباراة بعدة أسابيع. وإذا تبقى أي عدد من التذاكر بعد مرحلة الاقتراع، فسيتم طرحها للبيع العام أو عبر بوابة إعادة البيع الخاصة بالأعضاء.

3. الضيافة الرسمية يوم المباراة

إذا نفدت تذاكر الدخول العامة، أو إذا كنت تزور من خارج البلاد من دون عضوية، فهناك باقات تنفيذية وباقات ضيافة رسمية متاحة مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين. هذه الباقات لا تتطلب عضوية عادية.

4. منصات التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض غالبًا مقاعد مدرجة من جانب باعة إعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن قيمتها الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر يوم المباراة العادية لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية أو مقاعد الضيافة والسوق الثانوية.

1. تذاكر يوم المباراة الرسمية بالقيمة الاسمية

يصنف نيوكاسل يونايتد مبارياته على أرضه في سانت جيمس بارك إلى فئات:

الدخول العام للبالغين: 49£ – 80£ (بحسب فئة المدرج، من المستوى 7 / منطقة العائلات وحتى مقاعد الفئة 1).

الفئات المخفضة (كبار السن 65+ والشباب من 18 إلى 21 عامًا): 34£ – 62£ .

الناشئون (دون 18 عامًا): 21£ – 33£ .

جماهير الفريق الضيف: تحدد القواعد المعتادة في الدوري الإنجليزي الممتاز سقف سعر تذاكر الفريق الضيف عند 30£ للبالغين.

2. خيارات الضيافة والسوق الثانوية

نظرًا إلى أن الطلب على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مرتفع، فإن التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تُتداول بأسعار سوق ديناميكية تحكمها مستويات العرض:

منصات إعادة البيع الثانوية: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 75£ – 110£ للمقاعد العادية، مع متوسط أسعار يبلغ حوالي 280£ بحسب مستوى الطلب.

الضيافة الرسمية يوم المباراة: تتراوح خيارات يوم المباراة المميزة، مثل Bar 1892 وPlatinum Club أو دخول الصالات التنفيذية، بين 105£ – 450£+ للشخص الواحد.

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا

فاز نيوكاسل يونايتد في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة في آخر خمس مواجهات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا صعبًا 1-0 على ميلوول في كأس كاراباو يوم 8 سبتمبر، بينما كان آخر نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادلًا 2-2 خارج أرضه أمام بورنموث يوم 5 سبتمبر. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب نيوكاسل على توتنهام هوتسبير 2-0 خارج أرضه وتعادل 2-2 مع ليفربول، ليسجل عشرة أهداف ويستقبل ستة أهداف خلال المباريات الخمس.

تشير نتائج أستون فيلا الخمس الأخيرة إلى فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-2 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر، وقد جاء ذلك بعد تعادل سلبي خارج أرضه أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، خسر فيلا 1-0 أمام أرسنال و4-0 خارج أرضه أمام برايتون و2-1 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة ودية قبل الموسم. وسجل فريق إيمري ستة أهداف واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كان أحدث لقاء بين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 14 فبراير 2026، حين فاز نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3-1 على ملعب فيلا بارك. وخلال آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، يملك نيوكاسل انتصارين مقابل انتصارين لفيلا، مع تعادل واحد. وسجل نيوكاسل ثمانية أهداف في تلك الفترة، كما سجل فيلا ثمانية أهداف أيضًا، بينما انتهت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك بفوز فيلا 2-0 في يناير 2026.