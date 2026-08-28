كيفية الحصول على تذاكر نيس ضد ليل: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف نيس فريق ليل يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

انتهت المواجهة السابقة بينهما في الدوري في أبريل 2026 بتعادل سلبي 0-0 بعد مباراة متكافئة على ملعب بيير موروا. وتاريخيًا، يمتلك نيس أفضلية طفيفة على ليل في المواجهات المباشرة، بعدما حقق 11 انتصارًا مقابل 7 انتصارات لليل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة نيس ضد ليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة نيس ضد ليل على ملعب أليانز ريفييرا في نيس. اطّلع أدناه على موعد انطلاق هذه المباراة في الدوري الفرنسي بعد تأكيده.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 11:15 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين OGC نيس وLOSC ليل، لديك بعض الخيارات:

بوابة التذاكر الرسمية لـ OGC نيس: بما أن OGC نيس يستضيف المباراة على ملعب أليانز ريفييرا، فإن المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر مباشرة هو الموقع الرسمي لتذاكر OGC نيس (billetterie.ogcnice.com) أو شباك التذاكر في الملعب يوم المباراة.

قسم جماهير ليل الزائرة: إذا كنت تشجع ليل وترغب في الجلوس في قسم الجماهير الزائرة، فعادة ما تُطرح تذاكر الجماهير الضيفة مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر LOSC (billetterie.losc.fr) للمشجعين الزائرين المسجلين.

السوق الثانوية المعتمدة: يدير OGC نيس سوقًا ثانوية رسمية مدمجة مباشرة في منصة التذاكر الخاصة به، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان.

منصات التذاكر التابعة لجهات خارجية: تدرج الأسواق الثانوية مثل Ticombo أيضًا تذاكر للمباراة، رغم أن الأسعار يحددها البائعون الأفراد وقد تتضمن رسوم زيادة سعرية متغيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة OGC نيس ضد LOSC ليل على ملعب أليانز ريفييرا بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار التذاكر العادية المشتراة مباشرة من مكتب تذاكر OGC نيس عادة بين 15 € و40 € لفئات الجلوس العادية، وذلك بحسب موقع المدرج، مثل المقاعد خلف المرمى أو في المدرجات الجانبية الوسطى.

السوق الثانوية / إعادة البيع: على المنصات التابعة لجهات خارجية وخدمات تبادل التذاكر مثل Ticombo، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 25 € إلى 30 € للمقاعد العادية، بينما قد تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية المميزة أو مقاعد المدرج المركزي بين 45 € و90 €+ .

باقات كبار الزوار والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة الرسمية أو التذاكر التنفيذية عادة من نحو 250 € إلى 300 €+ للشخص الواحد.

نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نيس وليل

تعادل نيس في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها تعادل سلبي 0-0 أمام لوريان في افتتاح مشواره بالدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وجاء انتصاره الوحيد في آخر خمس مباريات أمام مارسيليا في مباراة ودية خلال فترة الإعداد، حين فاز 3-0. أما الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة فكانت بنتيجة 2-0 أمام يوفنتوس. وسجل نيس ثلاثة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس، وهو مردود يعكس نهجًا حذرًا وصلابة دفاعية خلال فترة الإعداد.

حقق ليل انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس، وهي المباراة التنافسية الوحيدة له ضمن تلك السلسلة. كما تعادل 1-1 مع إيفرتون و2-2 مع هامبورج إس في في فترة الإعداد، وفاز على OH Leuven بنتيجة 6-3، وخسر 2-1 أمام يونيون سانت جيلواز. وسجل ليل 14 هدفًا واستقبل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

نيس ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 18 أبريل 2026، حين تعادل ليل ونيس 0-0 في مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب بيير موروا. وقبل ذلك، فاز نيس 2-0 على أرضه أمام ليل في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، حقق نيس فوزين مقابل فوز واحد لليل، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، من بينهما تعادل 2-2 على ملعب أليانز ريفييرا في نوفمبر 2024.