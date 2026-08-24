نظرة على مباراة نيس ضد لو مان، يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

يدخل الناديان هذه المواجهة وهما يتطلعان إلى حصد نقاط مهمة من أجل بناء الزخم مبكرًا في الموسم المحلي. تاريخيًا، كان آخر لقاء بين الفريقين في مباراة رسمية خلال أكتوبر 2019 في كأس الرابطة الفرنسية، حين حقق لو مان فوزًا على أرضه بنتيجة 3-2.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة نيس ضد لو مان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

يواجه نيس فريق لو مان على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، على أن تنطلق المباراة وفقًا للجدول الرسمي لمباريات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 14:45 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة OGC Nice ضد Le Mans FC على ملعب أليانز ريفييرا عبر عدة خيارات رسمية وخيارات إعادة بيع:

1. مكتب التذاكر الرسمي للنادي

اشترِ التذاكر الرسمية عبر مكتب التذاكر الرسمي لنادي OGC Nice للحصول على تذاكر إلكترونية أصلية مباشرة، قابلة للمسح عبر الهاتف المحمول عند دخول الملعب.

2. منصات السوق الثانوية وإعادة البيع

ابحث عن خيارات السوق الثانوية أو إعادة البيع على منصات مثل StubHub إذا نفدت المقاعد الأساسية على الموقع الرئيسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

تنقسم أسعار تذاكر مباراة OGC Nice ضد Le Mans FC على ملعب أليانز ريفييرا يوم 5 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

1. مكتب التذاكر الرسمي للنادي

تتراوح أسعار التذاكر العادية بالقيمة الاسمية، التي تُشترى مباشرة عبر مكتب تذاكر OGC Nice الرسمي، عادة بين 13 £ و35 £ (15 € إلى 40 €) بحسب المدرج.

2. منصات السوق الثانوية وإعادة البيع

على منصات السوق الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 23 £ إلى 30 £ (30 $ إلى 39 $) لمقاعد الفئة الأساسية، ويبلغ متوسطها تقريبًا 70 £ (92 $) للمقاعد ذات الإطلالة المميزة في الملعب.

نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيس ولو مان

يدخل نيس الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بعدما خاض خمس مباريات ودية، حقق خلالها انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع هال سيتي يوم 15 أغسطس، بعد تعادل سلبي مماثل أمام كالياري قبل ذلك بأسبوع. وجاءت أبرز محطات تحضيراته الصيفية بالفوز 3-0 على مارسيليا في أواخر يوليو. وسجل نيس سبعة أهداف خلال مبارياته الخمس التحضيرية، واستقبل هدفين، بينما جاءت خسارته أمام يوفنتوس.

أنهى لو مان فترة الإعداد للموسم بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة من خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام لو هافر يوم 15 أغسطس. وفي وقت سابق من فترة الإعداد، فاز على أنجيه 3-2 ونانت 1-0، كما تغلب على فرساي 3-1. وسجل لو مان تسعة أهداف إجمالًا في مبارياته الودية، واستقبل خمسة أهداف.

نيس ضد لو مان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في مارس 2010، حين فاز نيس 1-0 خارج أرضه على لو مان في الدوري الفرنسي. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق نيس بفوزين مقابل فوز واحد للو مان، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. ولم يلتقِ الفريقان في مباراة رسمية منذ مواجهة 2010 تلك.

ترتيب نيس ولو مان

في الترتيب الحالي للدوري الفرنسي، يحتل لو مان المركز السادس، بينما يأتي نيس في المركز الثاني عشر.