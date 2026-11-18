يستضيف نيس فريق لانس يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

يتفوق لانس حاليًا بعد فوزه في آخر مواجهة حاسمة بين الفريقين، إذ تغلب على نيس 3-1 على ملعب فرنسا في نهائي كأس فرنسا في مايو 2026. وقبل تلك الخسارة المؤلمة في الكأس، انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي على ملعب أليانز ريفييرا في مايو 2026 بتعادل صعب 1-1، بعدما كان لانس قد فاز على أرضه 2-0 في وقت سابق من موسم 2025-2026.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيس ولانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة نيس ولانس على ملعب أليانز ريفييرا في نيس يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر نيس ولانس في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية لنادي نيس: الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لنادي نيس ( ogcnice.com ) هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية، خصوصًا إذا كنت تبحث عن تذاكر دخول عادية في مدرجات أصحاب الأرض بملعب أليانز ريفييرا.

الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لنادي نيس ( ) هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية، خصوصًا إذا كنت تبحث عن تذاكر دخول عادية في مدرجات أصحاب الأرض بملعب أليانز ريفييرا. منصة التذاكر الرسمية لنادي لانس: إذا كنت تشجع الفريق الضيف أو تبحث عن مقعد في القسم المخصص لجماهيره، فإن أفضل خيار هو مراجعة الموقع الرسمي لنادي لانس ( rclens.fr ) للاطلاع على التذاكر المخصصة للجماهير الزائرة وباقات السفر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية عبر منصات إعادة البيع، مثل Ticombo. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة عندما تنفد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر نيس ولانس في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة نيس ولانس المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

خلف المرمى / الزوايا العلوية (Virage Supérieur & Populaire): من 15 إلى 25 يورو.

من 15 إلى 25 يورو. خلف المرمى / الزوايا السفلية (Virage Intermédiaire): من 25 إلى 40 يورو.

من 25 إلى 40 يورو. المدرجات الجانبية العلوية / الجانبية (Ray Upper & Garibaldi Upper): من 35 إلى 60 يورو.

من 35 إلى 60 يورو. المدرجات الجانبية الرئيسية / الوسطى السفلية (Garibaldi Inférieur & Ray Central): من 60 إلى 110 يورو.

من 60 إلى 110 يورو. القسم الرسمي للجماهير الزائرة (حصة جماهير لانس): من 10 إلى 15 يورو.

من 10 إلى 15 يورو. باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة الرسمية للنادي: من 120 إلى أكثر من 300 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من البيع المباشر عبر الناديين، فإن منصات إعادة البيع، مثل Ticombo ، تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد خلف المرمى (إعادة بيع تذاكر Virage / Populaire): من 35 إلى 55 يورو.

من 35 إلى 55 يورو. مقاعد الزوايا والمستوى المتوسط (Virage Intermédiaire / أقسام الزوايا): من 45 إلى 75 يورو.

من 45 إلى 75 يورو. المقاعد الجانبية / الجانبية الرئيسية (المدرجان الشرقي والغربي): من 75 إلى 145 يورو.

من 75 إلى 145 يورو. مقاعد المدرج الرئيسي السفلي / المقاعد المميزة بمحاذاة منتصف الملعب (Garibaldi / West Lower): من 130 إلى أكثر من 205 يورو.

نيس ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيس ولانس

فاز نيس في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام ليون. وفي أحدث مبارياته، فاز خارج أرضه على أنجيه 0-2 في الدوري الفرنسي، كما تغلب على رين 5-2 خلال هذه الفترة. وسجل نيس 11 هدفًا واستقبل سبعة أهداف في المباريات الخمس، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية في أحدث مبارياته بالدوري.

فاز لانس في مباراة واحدة وخسر أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-2 أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، كما خسر 1-9 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وجاء فوزه الوحيد على حساب باريس إف سي بنتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل 15 هدفًا في المباريات الخمس.

نيس ضد لانس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس فرنسا يوم 22 مايو 2026، حين فاز لانس 3-1 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نيس مرتين ولانس مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعادل الفريقان 1-1 في أحدث مواجهة بينهما بالدوري الفرنسي على أرض نيس في مايو 2026.