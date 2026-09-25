هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الفرنسي
team-logoنيس
أليانز ريفييرا
team-logoستراسبورج
Book Nice vs Strasbourg Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر نيس ضد ستراسبورغ: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
نيس
ستراسبورج
الدوري الفرنسي

رؤية رائعة لستراسبورغ في الدوري الفرنسي. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

نظرة على مباراة نيس ضد ستراسبورغ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

كانت مواجهاتهما في الدوري خلال موسم 2025-26 متقاربة للغاية، إذ انتهت المباراة في نيس بالتعادل 1-1 في يناير 2026، قبل أن يحقق ستراسبورغ فوزًا بنتيجة 3-1 على ملعب ستاد دو لا مينو في أبريل 2026. ورد نيس اعتباره لاحقًا في الشهر ذاته بفوزه على ستراسبورغ 2-0 خارج أرضه في نصف نهائي كأس فرنسا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة نيس ضد ستراسبورغ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

crest
الدوري الفرنسي - الجولة 6
أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة OGC Nice vs. RC Strasbourg في الدوري الفرنسي يوم 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا، يمكنك اتباع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. الموقع الرسمي لتذاكر OGC Nice

  • الطريقة الأكثر مباشرة هي الشراء عبر البوابة الرسمية لتذاكر OGC Nice. أنشئ حسابًا على منصة تذاكر OGC Nice، ثم اختر مباراة ستراسبورغ، وحدد القطاع أو المقعد المفضل لديك على خريطة ملعب أليانز ريفييرا، وأكمل عملية الدفع عبر الإنترنت.

2. القطاع الرسمي لجماهير الفريق الضيف (لجماهير ستراسبورغ)

  • إذا كنت تشجع ستراسبورغ وتريد الجلوس في قسم الجماهير الزائرة، فعادةً ما تُدار التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لـ RC Strasbourg أو من خلال مخصصات روابط المشجعين الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة OGC Nice vs. RC Strasbourg في الدوري الفرنسي على ملعب أليانز ريفييرا بحسب فئات المقاعد ومنصات الشراء:

1. التذاكر المباشرة / العادية (القناة الرسمية)

  • الدخول العام: تتراوح أسعار المقاعد العادية لمباريات الدوري الفرنسي المعتادة عادة بين 10 € و50 €، وذلك بحسب الموقع، مثل خلف المرمى أو المدرجات الرئيسية الوسطى.

نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نيس وستراسبورغ

حقق نيس فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع لو مان في الدوري الفرنسي، بعدما خسر 3-0 أمام باريس إف سي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل نيس هدفين واستقبل أربعة أهداف، بما يعكس معاناته أمام المرمى. كما أن ثلاثة تعادلات متتالية في وقت سابق من هذه السلسلة تبرز فريقًا وجد صعوبة في تحقيق الاستمرارية.

كان ستراسبورغ أكثر إنتاجية بكثير، إذ حقق ثلاثة انتصارات وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وجاءت أحدث نتائجه بفوز كبير 6-2 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي، كما تغلب أيضًا على لانس 2-1 في مباراته السابقة بالمسابقة. وسجل فريق أوليفيرا 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس، رغم أن الخسارة 4-0 أمام مارسيليا تُظهر أنه قد يكون عرضة للمعاناة أمام المنافسين الكبار.

نيس

نيس - المستوى

لوريان
ت0-0
باريس
خ3-0
لومان
ت1-1
أوكسييه
خ1-0
ليل
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ستراسبورج

ستراسبورج - المستوى

مارسيليا
خ4-0
لانس
ف2-1
تروا
ف2-6
موناكو
ت1-1
باريس
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

نيس ضد ستراسبورغ: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس فرنسا خلال أبريل 2026، حين فاز نيس 2-0 خارج أرضه على ستراسبورغ. وقبل ذلك، تغلب ستراسبورغ على نيس 3-1 على أرضه في مباراة بالدوري الفرنسي في أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نيس في مباراتين، مع تعادلين وفوز واحد لستراسبورغ، وتقاسم الفريقان 13 هدفًا في تلك اللقاءات.

وجهاً لوجه

نيستعادلستراسبورج
2
2
1
كأس فرنسا
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
0
نيس badge
نيس
نيس
2
انتهت
الدوري الفرنسي
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
3
نيس badge
نيس
نيس
1
انتهت
الدوري الفرنسي
نيس badge
نيس
نيس
1
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
1
انتهت
الدوري الفرنسي
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
2
نيس badge
نيس
نيس
2
انتهت
الدوري الفرنسي
نيس badge
نيس
نيس
2
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
1
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
موناكوموناكوموناكو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
2
ليونليونليون
5320102+811
ف
ت
ف
ت
ف
3
باريسباريسباريس
532083+511
ف
ت
ف
ف
ت
4
ليلليلليل
531184+410
خ
ف
ف
ت
ف
5
رينرينرين
531189-110
خ
ف
ف
ف
ت
6
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
522187+18
ف
ف
خ
ت
ت
7
أنجييهأنجييهأنجييه
521265+17
ف
ت
خ
ف
خ
8
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
5212101007
خ
ت
ف
ف
خ
9
لو مانلو مانلومان
51319906
ف
ت
ت
خ
ت
10
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
5203712-56
ف
ف
خ
خ
خ
11
بريستبريستبريست
512278-15
خ
خ
ف
ت
ت
12
لوريانلوريانلوريان
512256-15
خ
ت
ف
خ
ت
13
تولوزتولوزتولوز
512279-25
ف
ت
خ
ت
خ
14
نيسنيسنيس
512236-35
ف
خ
ت
خ
ت
15
لانسلانسلانس
51139904
خ
ت
خ
خ
ف
16
ترواترواتروا
5113411-74
خ
خ
خ
ف
ت
17
مارسيليامارسيليامارسيليا
510478-13
خ
خ
خ
خ
ف
18
لو هافرلو هافرلوهافر
502347-32
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل