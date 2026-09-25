نظرة على مباراة نيس ضد ستراسبورغ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

كانت مواجهاتهما في الدوري خلال موسم 2025-26 متقاربة للغاية، إذ انتهت المباراة في نيس بالتعادل 1-1 في يناير 2026، قبل أن يحقق ستراسبورغ فوزًا بنتيجة 3-1 على ملعب ستاد دو لا مينو في أبريل 2026. ورد نيس اعتباره لاحقًا في الشهر ذاته بفوزه على ستراسبورغ 2-0 خارج أرضه في نصف نهائي كأس فرنسا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة نيس ضد ستراسبورغ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 09:00 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة OGC Nice vs. RC Strasbourg في الدوري الفرنسي يوم 11 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا، يمكنك اتباع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. الموقع الرسمي لتذاكر OGC Nice

الطريقة الأكثر مباشرة هي الشراء عبر البوابة الرسمية لتذاكر OGC Nice. أنشئ حسابًا على منصة تذاكر OGC Nice، ثم اختر مباراة ستراسبورغ، وحدد القطاع أو المقعد المفضل لديك على خريطة ملعب أليانز ريفييرا، وأكمل عملية الدفع عبر الإنترنت.

2. القطاع الرسمي لجماهير الفريق الضيف (لجماهير ستراسبورغ)

إذا كنت تشجع ستراسبورغ وتريد الجلوس في قسم الجماهير الزائرة، فعادةً ما تُدار التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لـ RC Strasbourg أو من خلال مخصصات روابط المشجعين الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة OGC Nice vs. RC Strasbourg في الدوري الفرنسي على ملعب أليانز ريفييرا بحسب فئات المقاعد ومنصات الشراء:

1. التذاكر المباشرة / العادية (القناة الرسمية)

الدخول العام: تتراوح أسعار المقاعد العادية لمباريات الدوري الفرنسي المعتادة عادة بين 10 € و50 € ، وذلك بحسب الموقع، مثل خلف المرمى أو المدرجات الرئيسية الوسطى.

نيس ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نيس وستراسبورغ

حقق نيس فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع لو مان في الدوري الفرنسي، بعدما خسر 3-0 أمام باريس إف سي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل نيس هدفين واستقبل أربعة أهداف، بما يعكس معاناته أمام المرمى. كما أن ثلاثة تعادلات متتالية في وقت سابق من هذه السلسلة تبرز فريقًا وجد صعوبة في تحقيق الاستمرارية.

كان ستراسبورغ أكثر إنتاجية بكثير، إذ حقق ثلاثة انتصارات وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وجاءت أحدث نتائجه بفوز كبير 6-2 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي، كما تغلب أيضًا على لانس 2-1 في مباراته السابقة بالمسابقة. وسجل فريق أوليفيرا 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس، رغم أن الخسارة 4-0 أمام مارسيليا تُظهر أنه قد يكون عرضة للمعاناة أمام المنافسين الكبار.

نيس ضد ستراسبورغ: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس فرنسا خلال أبريل 2026، حين فاز نيس 2-0 خارج أرضه على ستراسبورغ. وقبل ذلك، تغلب ستراسبورغ على نيس 3-1 على أرضه في مباراة بالدوري الفرنسي في أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نيس في مباراتين، مع تعادلين وفوز واحد لستراسبورغ، وتقاسم الفريقان 13 هدفًا في تلك اللقاءات.