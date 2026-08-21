كيفية الحصول على تذاكر نوتنغهام فورست ضد كوفنتري سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

سيأمل مشجعو نوتنجهام فورست أن يكون التعاقدان الكبيران في الصيف، عثمان ديوماندي وليام ديلاب، قد انسجما مع الفريق ووصلا إلى أفضل مستوياتهما بحلول موعد وصول كوفنتري سيتي إلى سيتي جراوند لخوض مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر.

وحقق فورست فوزين لافتين الموسم الماضي على ليدز يونايتد الصاعد حديثًا (3-1) وبيرنلي (4-1)، وسيكون واثقًا أيضًا من قدرته على التسبب في الكثير من المتاعب لكوفنتري سيتي، العائد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وعندما التقى الفريقان آخر مرة في التشامبيونشيب قبل خمسة مواسم، فرض فورست أفضليته على ملعب سيتي جراوند، بعدما سجل برينان جونسون وجيمس جارنر هدفي أصحاب الأرض على جانبي الاستراحة.

فهل يستطيع فورست التفوق على منافسه من ميدلاندز مرة أخرى؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي على ملعب سيتي جراوند (نوتنجهام) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 12:30 سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والفئات العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على طول خط التماس ومقاعد المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة بالنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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