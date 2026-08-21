يملك نوتنجهام فورست ذكريات جميلة عن مواجهاته مع توتنهام هوتسبير في الموسم الماضي. فقد حقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-0 على فريق شمال لندن في ملعب سيتي جراوند في ديسمبر، ثم كرر الأمر نفسه في مباراة الإياب في مارس.

وبعدما ظهر توتنهام بصورة متعثرة خارج أرضه في افتتاح هذا الموسم أمام برينتفورد، سيأمل فورست في التسبب لروبرتو دي زيربي في كثير من المشكلات عندما يلتقي الفريقان في نوتنجهام يوم السبت 5 سبتمبر خلال الجولة الثالثة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون مسبقًا (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحظى المقاعد المركزية على الجوانب والمقاعد في الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى أصحاب أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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