يواجه نوتنجهام فورست فريق أرسنال يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام.

وعبر 109 مواجهات سابقة في جميع المسابقات، يمتلك أرسنال الأفضلية بتحقيقه 56 انتصارًا مقابل 29 لنوتنجهام فورست، إلى جانب 24 تعادلًا. ورغم الهيمنة التاريخية لأرسنال، فإن ملعب سيتي جراوند أثبت أنه ملعب صعب لأرسنال في السنوات الأخيرة، ويتضح ذلك من خلال فوز فورست 1-0 في مايو 2023، الذي أنهى آمال أرسنال في اللقب.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:30 سيتي جراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك اتباع هذه الطرق الرسمية الأساسية بحسب القسم الخاص بمشجعي الفريق الذي ترغب في الجلوس فيه:

1. مشجعو الفريق المضيف (مدرجات نوتنجهام فورست)

عضوية MyForest: تُمنح أولوية تذاكر المباريات المنزلية على ملعب سيتي جراوند لأعضاء MyForest الرسميين. يجب عليك التسجيل في العضوية عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بنوتنجهام فورست.

مراحل البيع: تُطرح التذاكر وفق شرائح نقاط الولاء استنادًا إلى حضور المباريات السابقة. وإذا تبقت أي تذاكر بعد شراء أصحاب الولاء الأعلى، تنتقل إلى أعضاء MyForest العامين، وفي حالات نادرة تُطرح للبيع العام.

الضيافة الرسمية: للحصول على دخول مضمون من دون نقاط أولوية، يمكنك شراء باقات الضيافة الرسمية ليوم المباراة مباشرة عبر نوتنجهام فورست أو شركاء الضيافة المعتمدين.

2. مشجعو الفريق الضيف (مدرجات أرسنال)

حصة أرسنال من تذاكر المباريات خارج الأرض: تُخصص تذاكر الفريق الضيف على ملعب سيتي جراوند مباشرة إلى نادي أرسنال.

العضوية ونقاط المباريات خارج الأرض: تُوزع تذاكر الفريق الضيف بناءً على نظام نقاط أرسنال للمباريات خارج الأرض. وتُفتح المبيعات على مراحل لحاملي التذاكر الموسمية (Platinum/Gold) والأعضاء (Silver/Red) بحسب عدد نقاط المباريات خارج الأرض المتراكمة من اللقاءات السابقة.

منصة تبادل تذاكر المباريات خارج الأرض: إذا نفدت تذاكر المدرج المخصص للضيف، يدير أرسنال منصة رسمية لتبادل تذاكر المباريات خارج الأرض، تتيح للأعضاء شراء التذاكر وبيعها بالقيمة الاسمية.

3. منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تتوفر مقاعد على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من خلال البائعين المعادين إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية لتذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على ما إذا كنت ستشتريها من خلال الحصص الرسمية للناديين أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية

مدرج الفريق الضيف (جماهير أرسنال): وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، يُحدد الحد الأقصى لسعر تذاكر البالغين القياسية للفريق الضيف على ملعب سيتي جراوند عند £30 . وتتراوح أسعار الفئات المخفضة (كبار السن/الناشئون) من £18 إلى £22 .

مدرج الفريق المضيف (جماهير نوتنجهام فورست): تتراوح عادة أسعار تذاكر البالغين القياسية من الفئة A في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي جراوند بين £42 و£55 بحسب اختيار المدرج، بينما تتراوح أسعار التذاكر المخفضة بين £25 و£35 .

الضيافة الرسمية ليوم المباراة: تبدأ باقات الضيافة المميزة، التي تُشترى مباشرة عبر نوتنجهام فورست، من نحو £150 إلى £250+ للشخص الواحد.

2. أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت الحصص الرسمية، فعادة ما تختلف أسعار التذاكر المعروضة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بسبب ارتفاع الطلب:

أسعار إعادة البيع الابتدائية: تبدأ أسعار إعادة البيع لهذه المباراة من حوالي £150 إلى £175 للمقاعد الأساسية في المدرج المخصص للمضيف.

متوسط نطاق إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار مواقع المشاهدة المتوسطة المستوى وتذاكر إعادة البيع في المدرج الضيف بين £220 و£310 .

نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة نوتنجهام فورست وأرسنال

فاز نوتنجهام فورست في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 سبتمبر. كما تعادل فورست 2-2 مع ليفربول قبل أن يتعرض لهزيمتين أمام ليدز يونايتد في كأس كاراباو (0-2) والدوري الإنجليزي الممتاز (0-1). وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل فورست هدفين واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فاز أرسنال في آخر خمس مباريات له جميعها في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم 9 سبتمبر، كما تغلب على تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 6 سبتمبر. وتفوق أرسنال على أستون فيلا 1-0، وكوفنتري سيتي 3-0، ومانشستر سيتي 3-0 في الدرع الخيرية خلال تلك السلسلة. وسجل أرسنال عشرة أهداف واستقبل هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس.

نوتنجهام فورست ضد أرسنال: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 0-0 على ملعب سيتي جراوند يوم 17 يناير 2026 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أرسنال في ثلاث مباريات، جاءت اثنتان منها بنتيجة 3-0 على ملعب الإمارات. ولم يحقق نوتنجهام فورست أي فوز على أرسنال في أي من آخر خمس مباريات بينهما، بينما انتهت المباراتان الأخريان بالتعادل. وسجل أرسنال ثمانية أهداف في تلك الفترة، واستقبل هدفًا واحدًا فقط.