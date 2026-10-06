كيفية الحصول على تذاكر نابولي ضد روما: أسعار الدوري الإيطالي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

تُعد مواجهة ديربي ديل سولي بين إس إس سي نابولي وإيه إس روما واحدة من أكثر المنافسات إثارة وعراقة في كرة القدم الإيطالية. وتُقام هذه المباراة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا الشهير في نابولي، حيث تجمع بين عملاقين تاريخيين من جنوب إيطاليا في عرض ناري ضمن الدوري الإيطالي. توقّعوا كثافة لا تهدأ، وصراعًا تكتيكيًا من الطراز العالمي، وأجواءً صاخبة مذهلة من المدرجات.

GOAL يقدّم لكم كل التفاصيل الأساسية بشأن أسعار المباراة، والتوافر، وكيفية شراء التذاكر اليوم.

متى تنطلق مباراة إس إس سي نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة نابولي ضد روما على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي، على أن تنطلق ضمن برنامج جولة الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف الدولي.

الدوري الإيطالي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 12:00 دييجو أرماندو مارادونا

أين يمكن شراء تذاكر نابولي ضد روما؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات إس إس سي نابولي بشكل أساسي عبر بوابة TicketOne الرسمية والموقع الإلكتروني لإس إس سي نابولي. ويعني الطلب المرتفع من حاملي بطاقات النادي الرسمية والجماهير المحلية أن المخصصات الأولية المطروحة لعامة الجماهير على المنصات الرسمية تنفد سريعًا في كثير من الأحيان.

إذا فاتتك فرصة الشراء خلال الطرح الأولي، فإن StubHub هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر نابولي ضد روما؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية، التي يحددها إس إس سي نابولي لمباريات الدوري الإيطالي المنزلية العادية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، عادةً من 45 يورو لمقاعد الأقسام العلوية في الكورفا، وترتفع إلى 150 يورو أو أكثر لمقاعد التريبونا المركزية.

وعلى المنصات الثانوية، تبدأ الخيارات الأساسية في السوق الثانوية من نحو 70 يورو للمقاعد العادية، مع تقلب الأسعار بحسب الطلب والموقع.

إس إس سي نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إس إس سي نابولي وروما

يدخل نابولي هذه المباراة بسلسلة نتائج متباينة، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، كما سقط أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا وخسر على أرضه أمام كومو في وقت سابق من الموسم. وأظهر فريق أليغري أنه قادر على انتزاع النتائج، كما يبرهن عليه الفوز 1-0 على بولونيا، لكن الهشاشة الدفاعية كانت مشكلة متكررة. وقد استقبل الفريق ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مقابل تسجيله خمسة أهداف.

أما مستوى روما مؤخرًا فيروي قصة أكثر إيجابية. ففريق غاسبيريني فاز في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مواجهات له، من دون أي خسارة. ويبرز الفوز 4-0 خارج الأرض على ليتشي كدليل واضح على قدرته الهجومية، ثم تبعه بانتصارين على أتالانتا وتورينو. كما يُظهر التعادل 2-2 أمام إنتر أنه قادر على منافسة أقوى فرق المسابقة. وسجل روما عشرة أهداف خلال تلك الفترة واستقبل أربعة، وهو سجل يعكس إنتاجه الهجومي وانضباطه الدفاعي المعقول.

إس إس سي نابولي ضد روما: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب مارادونا في فبراير 2026، وهي نتيجة واصلت نمط المباريات المتقاربة بينهما. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة في الدوري الإيطالي، فاز روما مرة واحدة، وفاز نابولي مرتين، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وتوزعت الأهداف بشكل متقارب إلى حد كبير عبر هذه السلسلة، بما يؤكد مدى التنافسية التي تميز هذه المواجهة عادةً.



