هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoبودو / جليمت
Book SSC Napoli vs Bodoe/Glimt Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر نابولي ضد بودو/جليمت: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
نابولي
بودو / جليمت
دوري أبطال أوروبا

يواجه نابولي فريق بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه نابولي فريق بودو/جليمت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

سيتنافس الفريقان على نقاط حيوية من أجل التقدم في جدول الترتيب بنظام الدوري الواحد. وتمثل هذه المواجهة المرتقبة لقاءً أوروبيًا مثيرًا بين العملاق الإيطالي وبطل النرويج.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة نابولي ضد بودو/جليمت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة نابولي ضد بودو/جليمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
دييجو أرماندو مارادونا

كيف تشتري تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد إف كي بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، اتبع هذه الخطوات:

الموقع الرسمي لإس إس سي نابولي وبائع التذاكر:

يبيع نابولي التذاكر عبر موقعه الرسمي وشريك التذاكر المعتمد لديه.

بطاقة الولاء (بطاقة المشجع): غالبًا ما تمنح مباريات دوري أبطال أوروبا ذات الإقبال المرتفع أولوية الوصول إلى حاملي بطاقة الولاء الخاصة بنابولي (Fan Stadium Card). وإذا لم تُبع التذاكر بالكامل خلال مرحلة الأعضاء، تُطرح للبيع العام للجمهور.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر إس إس سي نابولي ضد إف كي بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا بحسب مكان الشراء، وفئة المقاعد، وحالة العضوية:

1. الطرح الرسمي المباشر

  • تسعير الفئات القياسية: تتراوح الأسعار الرسمية الاسمية للتذاكر في ملعب دييجو أرماندو مارادونا عادة بين 30 يورو و150 يورو، وذلك بحسب المدرج:
    • كورفا (A/B): حوالي 30 يورو إلى 50 يورو
    • ديستينتي: حوالي 50 يورو إلى 80 يورو
    • تريبونا بوسيليبو / نيسيدا: حوالي 90 يورو إلى 150 يورو+

2. السوق الثانوية للتذاكر

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من الفئة الأساسية على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من نحو 55 يورو إلى 100 يورو، بينما ترتفع أسعار المقاعد المميزة ومواقع كبار الشخصيات بحسب الطلب الفعلي في السوق.

إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت

فاز نابولي في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي، لينهي بذلك سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وخلال تلك السلسلة، خسر أمام آرسنال 1-0 في دوري أبطال أوروبا، وأمام إنتر 3-2، وأمام كومو 2-1 في الدوري. أما فوزه الآخر الوحيد في هذه الفترة فجاء بنتيجة 2-0 خارج أرضه أمام جنوى في الدوري الإيطالي. وسجل نابولي خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

فاز بودو/جليمت في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على سانديفيورد في الدوري النرويجي الممتاز، وكان قد حقق قبل ذلك ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري. أما الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، حيث خسر بنتيجة 5-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل بودو/جليمت 15 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

نابولي

نابولي - المستوى

كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
بولونيا
ف1-0
فيورنتينا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بودو/جليمت

بودو/جليمت - المستوى

RBK
ف4-2
FRE
ف1-2
بايرن ميونخ
خ5-0
SAN
ف3-2
بران
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة سابقة بين نابولي وبودو/جليمت.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل