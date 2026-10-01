يواجه نابولي فريق بودو/جليمت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

سيتنافس الفريقان على نقاط حيوية من أجل التقدم في جدول الترتيب بنظام الدوري الواحد. وتمثل هذه المواجهة المرتقبة لقاءً أوروبيًا مثيرًا بين العملاق الإيطالي وبطل النرويج.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة نابولي ضد بودو/جليمت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة نابولي ضد بودو/جليمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 دييجو أرماندو مارادونا

كيف تشتري تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد إف كي بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، اتبع هذه الخطوات:

الموقع الرسمي لإس إس سي نابولي وبائع التذاكر:

يبيع نابولي التذاكر عبر موقعه الرسمي وشريك التذاكر المعتمد لديه.

بطاقة الولاء (بطاقة المشجع): غالبًا ما تمنح مباريات دوري أبطال أوروبا ذات الإقبال المرتفع أولوية الوصول إلى حاملي بطاقة الولاء الخاصة بنابولي (Fan Stadium Card). وإذا لم تُبع التذاكر بالكامل خلال مرحلة الأعضاء، تُطرح للبيع العام للجمهور.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر إس إس سي نابولي ضد إف كي بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا بحسب مكان الشراء، وفئة المقاعد، وحالة العضوية:

1. الطرح الرسمي المباشر

تسعير الفئات القياسية: تتراوح الأسعار الرسمية الاسمية للتذاكر في ملعب دييجو أرماندو مارادونا عادة بين 30 يورو و150 يورو ، وذلك بحسب المدرج:

كورفا (A/B): حوالي 30 يورو إلى 50 يورو ديستينتي: حوالي 50 يورو إلى 80 يورو تريبونا بوسيليبو / نيسيدا: حوالي 90 يورو إلى 150 يورو+



2. السوق الثانوية للتذاكر

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من الفئة الأساسية على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من نحو 55 يورو إلى 100 يورو ، بينما ترتفع أسعار المقاعد المميزة ومواقع كبار الشخصيات بحسب الطلب الفعلي في السوق.

إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت

فاز نابولي في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي، لينهي بذلك سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وخلال تلك السلسلة، خسر أمام آرسنال 1-0 في دوري أبطال أوروبا، وأمام إنتر 3-2، وأمام كومو 2-1 في الدوري. أما فوزه الآخر الوحيد في هذه الفترة فجاء بنتيجة 2-0 خارج أرضه أمام جنوى في الدوري الإيطالي. وسجل نابولي خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

فاز بودو/جليمت في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على سانديفيورد في الدوري النرويجي الممتاز، وكان قد حقق قبل ذلك ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري. أما الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، حيث خسر بنتيجة 5-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل بودو/جليمت 15 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

إس إس سي نابولي ضد بودو/جليمت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة سابقة بين نابولي وبودو/جليمت.