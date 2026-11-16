كيفية الحصول على تذاكر ميلوول ضد شيفيلد يونايتد: أسعار مباراة التشامبيونشيب وموعدها وتذاكر اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف ميلوول شيفيلد يونايتد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب ذا دين في لندن.

جاءت أحدث نتيجة إيجابية حققها ميلوول أمام شيفيلد يونايتد على ملعب ذا دين في يناير 2026، حين تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة بالتشامبيونشيب. وبالعودة إلى ما قبل ذلك، أظهر ميلوول قدرته على إزعاج فريق جنوب يوركشاير على أرضه، بعدما حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 على ملعب ذا دين في فبراير 2023.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد على ملعب ذا دين في لندن يوم الثلاثاء 8 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 14:45 ذا دن

كيف تشتري تذاكر مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً من مكتب تذاكر نادي ميلوول الرسمي أو عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر على الإنترنت الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرةً للحصول على تذاكر أصلية لمدرجات أصحاب الأرض.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العادية: تتراوح عادةً بين 27 و45 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . تذاكر الفئات المخفّضة والناشئين: تتراوح أسعارها عمومًا بين 15 و25 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

أقل أسعار تذاكر إعادة البيع: تبدأ من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . المقاعد العادية والمميزة عبر إعادة البيع: تتراوح أسعارها في المتوسط بين 65 و95 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها في المتوسط بين . باقات الضيافة المميزة أو كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من 249 جنيهًا إسترلينيًا فما فوق.

ميلوول ضد شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ميلوول وشيفيلد يونايتد

يدخل ميلوول هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالتشامبيونشيب. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 3-0 أمام وست بروميتش ألبيون، بعد هزيمة سابقة بالنتيجة نفسها أمام برمنجهام سيتي. وكان فوزه الوحيد خلال تلك الفترة بنتيجة 4-1 على ديربي كاونتي. وسجل ميلوول ثمانية أهداف واستقبل عشرة في المباريات الخمس، في دلالة على تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

حقق شيفيلد يونايتد انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالتشامبيونشيب. وخسر مباراته الأخيرة 2-1 خارج أرضه أمام تشارلتون أتلتيك، بعدما كان قد فاز على بريستون نورث إند خارج أرضه بنتيجة 2-3 وعلى ريكسهام 1-0. وسجل شيفيلد يونايتد خمسة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس، ويبرز حفاظه على نظافة شباكه أمام ريكسهام بوصفه مؤشرًا على التنظيم الدفاعي الذي عمل وايلدر على بنائه.

ميلوول ضد شيفيلد يونايتد: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب ذا دين في التشامبيونشيب في يناير 2026. وفاز شيفيلد يونايتد بثلاث من آخر خمس مواجهات بين الناديين، مقابل فوز واحد وتعادل واحد لميلوول خلال تلك الفترة. وفاز شيفيلد يونايتد على ميلوول في مباراتين متتاليتين في أبريل وأغسطس 2025، بينما حقق ميلوول الفوز 3-2 على ملعب ذا دين في مواجهتهما في فبراير 2023.