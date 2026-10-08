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كيفية الحصول على تذاكر ميلان ضد إنتر: أسعار الدوري الإيطالي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان

ميلان يواجه إنتر في الدوري الإيطالي.. إليك كيفية حجز تذاكرك

تُعد ديربي ديلا مادونينا واحدة من أكثر المنافسات التاريخية والحماسية في كرة القدم، إذ تجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة الإيطالية على ملعب سان سيرو الشهير. ويصطدم ميلان مع إنتر في مواجهة عالية المخاطر ضمن الدوري الإيطالي، تستحوذ على اهتمام ملايين الجماهير حول العالم.

GOAL يقدّم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها لضمان حضورك للمباراة، بما في ذلك تفاصيل الأسعار الرسمية وروابط مباشرة للحصول على تذاكرك اليوم.

متى تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي؟

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
سان سيرو

أين يمكن شراء تذاكر ميلان ضد إنتر ميلان؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بميلان ومخصصات روابط المشجعين. ونظرًا للطلب الهائل على ديربي ديلا مادونينا، فإن التذاكر المطروحة للبيع العام على الموقع الرسمي للنادي تنفد تقريبًا على الفور.

وتُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان ضد إنتر ميلان؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على الموقع الأساسي للنادي من 45 يورو للمقاعد العادية في الطبقة الثالثة، وترتفع حسب الموقع وزاوية الرؤية داخل سان سيرو.

وإذا نفدت مخصصات البيع العام الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع أسعار دخول في السوق الثانوية تبدأ من نحو 140 يورو.

ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ميلان وإنتر

حقق ميلان انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 على أرضه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، بعد تعادل سابق 1-1 ضد يوفنتوس. وقبل هذين التعادلين، فاز ميلان في مباراتين متتاليتين بالدوري على فينيزيا (2-0) وتورينو (2-1 خارج أرضه). وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ميلان عشرة أهداف واستقبل خمسة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر يونايتد في مباراة ودية قبل بداية الموسم.

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على نابولي في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، في مباراة انتصر فيها بعد أن كان متأخرًا 2-0. كما تغلب أيضًا على كالياري (1-0) ومونزا (4-1) في الدوري. أما هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة فجاءت بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وسجل إنتر 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

ميلان

ميلان - المستوى

فينيزيا
ف2-0
يوفنتوس
ت1-1
لاتسيو
ت2-2
بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إنتر

إنتر - المستوى

نابولي
ف3-2
ريال مدريد
خ2-1
أودينيزي
ف5-3
روما
ت2-2
LUM
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

ميلان ضد إنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز ميلان 1-0 على سان سيرو في الدوري الإيطالي يوم 8 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز إنتر على ميلان 1-0 على ملعب سان سيرو في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، والتي تشمل مباراتين في كأس إيطاليا ومباراة ودية قبل بداية الموسم، فاز ميلان مرتين، وفاز إنتر مرة واحدة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

وجهاً لوجه

ميلانتعادلإنتر
3
2
0
وديات الأندية
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5



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