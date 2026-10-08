تُعد ديربي ديلا مادونينا واحدة من أكثر المنافسات التاريخية والحماسية في كرة القدم، إذ تجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة الإيطالية على ملعب سان سيرو الشهير. ويصطدم ميلان مع إنتر في مواجهة عالية المخاطر ضمن الدوري الإيطالي، تستحوذ على اهتمام ملايين الجماهير حول العالم.

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متى تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي؟

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 15:45 سان سيرو

أين يمكن شراء تذاكر ميلان ضد إنتر ميلان؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بميلان ومخصصات روابط المشجعين. ونظرًا للطلب الهائل على ديربي ديلا مادونينا، فإن التذاكر المطروحة للبيع العام على الموقع الرسمي للنادي تنفد تقريبًا على الفور.

وتُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان ضد إنتر ميلان؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على الموقع الأساسي للنادي من 45 يورو للمقاعد العادية في الطبقة الثالثة، وترتفع حسب الموقع وزاوية الرؤية داخل سان سيرو.

وإذا نفدت مخصصات البيع العام الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع أسعار دخول في السوق الثانوية تبدأ من نحو 140 يورو.

ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ميلان وإنتر

حقق ميلان انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 على أرضه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، بعد تعادل سابق 1-1 ضد يوفنتوس. وقبل هذين التعادلين، فاز ميلان في مباراتين متتاليتين بالدوري على فينيزيا (2-0) وتورينو (2-1 خارج أرضه). وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ميلان عشرة أهداف واستقبل خمسة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر يونايتد في مباراة ودية قبل بداية الموسم.

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على نابولي في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، في مباراة انتصر فيها بعد أن كان متأخرًا 2-0. كما تغلب أيضًا على كالياري (1-0) ومونزا (4-1) في الدوري. أما هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة فجاءت بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وسجل إنتر 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

ميلان ضد إنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز ميلان 1-0 على سان سيرو في الدوري الإيطالي يوم 8 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز إنتر على ميلان 1-0 على ملعب سان سيرو في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، والتي تشمل مباراتين في كأس إيطاليا ومباراة ودية قبل بداية الموسم، فاز ميلان مرتين، وفاز إنتر مرة واحدة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.







